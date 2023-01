Forza Motorsport: Dürft ihr erst Ende 2023 rasen? Release verzögert sich angeblich.

Wann genau können wir das neue Forza Motorsport in diesem Jahr spielen? Offiziell ist noch kein konkretes Release-Datum bekannt.

Zur Ankündigung des Rennspiels sprach Microsoft vom Frühjahr 2023, im Xbox- und Bethesda-Showcase war zuletzt aber nur noch von 2023 die Rede. Aus gutem Grund?

Angeblich verschoben

Nach Angaben von Giant Bombs Jeff Grubb verzögert sich die Veröffentlichung des Rennspiels. Es könnte demnach erst im dritten Quartal oder "vielleicht sogar noch ein bisschen später" erscheinen.

"Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl dabei, nachdem ich ein paar Mal nachgefragt habe, als ich es heute zum ersten Mal gehört habe", sagt er. "Es sieht so aus, als ob Forza später in diesem Jahr erscheinen wird und wahrscheinlich nicht in der ersten Jahreshälfte. Der Zeitrahmen, den ich für Forza höre, ist in etwa das dritte Quartal, vielleicht sogar noch ein bisschen später als das."

Weitere Meldungen zu Forza Motorsport:

In einem Interview mit IGN ging Xbox-Chef Phil Spencer auf dieses Thema näher ein, nannte aber auch keinen konkreten Hinweis darauf, wann das Spiel erscheinen wird.

"Ich weiß, dass es einige Fragen zum Datum von Forza Motorsport gab, weil wir nur das Jahr bekannt gegeben haben", sagt er. "Jeder sollte wissen, dass die Qualität, die Turn 10 in Motorsport steckt, wenn man sich ihre Geschichte ansieht, auch in diesem Spiel zu finden sein wird. Das ist in erster Linie das Wichtigste, und wir werden zweifellos ein Datum nennen, wenn wir ein wenig näher dran sind. Aber wir wollten den Leuten nur noch einmal bestätigen, dass es sich um ein Spiel für das Jahr 2023 handelt."

Fürs Erste müsst ihr also noch etwas mehr Geduld haben.