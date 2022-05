FromSoftware arbeitet daran, Dark Souls Online-Funktion zurück zu bringen

Die Online-Funktion von Dark Souls ist schon eine ganze Weile in Wartung. Seither waren die Server für den PvP-Modus schon seit Monaten nicht mehr zugänglich. FromSoftware stellt nun aber noch einmal klar, dass man "derzeit dabei ist, die Online-Server der Spiele wiederherzustellen."

Vor, aber offenbar auch nach dem Launch von FromSoftwares neuem Hit Elden Ring geriet die Arbeit an den Dark-Souls-Servern in Sachen Priorität wohl ein wenig in den Hintergrund. Die Server wurden eigentlich bereits im Januar nur "vorläufig" deaktiviert, nachdem deutliche Sicherheitslücken aufgefallen waren. Kurz darauf hieß es, dass es noch mindestens bis zum Launch von Elden Ring dauern würde.

Das neue Spiel des Studios ist nun allerdings schon seit Monaten auf dem Markt, bisher war von der Online-Funktion in der Dark-Souls-Reihe aber noch weit und breit nichts zu sehen. Jetzt betont FromSoftware allerdings, dass die Funktion bald zurückkommen wird. Genauer gesagt hieß es, dass man plane "den Online-Service für jedes Spiel nach und nach wiederherzustellen."

Die Online-Funktionen von Dark Souls waren seit einer Weile in der ganzen Trilogie offline. FromSoftware arbeitet aber daran, das zu beheben.

Den Anfang innerhalb der Souls-Trilogie soll zuerst Dark Souls 3 machen, vermutlich, da es eine besonders große Spielerschaft betrifft. Wann genau die Funktion in welchem Spiel wieder verfügbar sein wird, verrät FromSoftware aber noch nicht. Dazu heißt es nur, "sobald wir die notwendigen Arbeiten zur Behebung des Problems abgeschlossen haben" Man kennt ja den Klassiker: Die Funktion wird also live gestellt, sobald sie fertig ist.

Auch seien noch zusätzliche Updates zu den Souls-Spielen geplant, dazu gibt es aber noch keine offiziellen Details. Abschließend heißt es noch von FromSoftware: "Wir möchten uns bei all unseren Spielern für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken, während wir an der Behebung dieses Problems arbeiten."