Genshin Impact: Version 3.5 erscheint am 1. März - Das hat das neue Update zu bieten!

HoYoverse hat das Release-Datum von Genshin Impact Version 3.5 bestätigt.

Am 1. März 2023 erscheint das neue Update unter dem Namen "Hauch der Windblumen".

Was bringt Version 3.5 von Genshin Impact?

Mit der neuen Version kehrt etwa das Windblumenfest zurück und bringt neue Herausforderungen, Belohnungen sowie alte Bekannte mit sich. Ihr könnt Minispiele wie "Lied der Landschaft", die Verfolgungsjagd "Blütenjagd der zehntausend Winde" und den Schnappschuss-Modus "Festliche Schnappschüsse" absolvieren.

Dabei kommen auch zwei neue Figuren als spielbare Charaktere hinzu. Einerseits Dehya, die legendäre Söldnerin der Goldbrigade. Sie setzt im Kampf auf ihren Zweihänder und ihre Pyro-Kraft.

Der andere neue Charakter ist Mika, ein Feldmesser der Ritter des Ordo Favonius. Er kämpft mit seiner Lanze und Kryo-Kraft, ebenso verfügt er über eine Armbrust.

"Version 3.5 bietet außerdem die großartige Gelegenheit, mehr ü ber die neuen Figuren, alte Kameraden und den Reisenden selbst in Sumeru zu erfahren", heißt es. "So werden Dehyas Legendenauftrag und Faruzans Einladungsereignis die verborgene Vergangenheit der beiden offenbaren, während der Reisende sich mit Dainsleif und Kaeya zusammentut, um mehr über das verlorene Geschwisterteil und den Orden des Abgrunds in Erfahrung zu bringen."

Das Update bringt auch noch weitrere Funktionen und Optmierungen mit sich. Ihr erhaltet etwa für jeden Akt der abgeschlossen Archontenaufträge ein zusätzliches verwobenes Schicksal. Das Kartenspiel Geniale Beschwörung erhält ein Update und Eula, Sangonomiya Kokomi und Kujou Sara als neue Figurenkarten.