God of War Ragnarök: Alfheim - Alle Sammelobjekte (Nornentruhen, Artefakte, Wissen, Schätze, Raben und mehr)

Alfheim in God of War Ragnarök ist eine der neun Welten und damit einer der Hauptschauplätze des Spiels.

Der Großteil von Alfheim ist optionales Territorium, das erkundet werden kann, aber nicht muss. Das Einzige, was ihr auf jeden Fall dort erledigen müsst, ist die Hauptquest "Gróas Geheimnis". Sie führt euch zum Tempel des Lichts, der zusammen mit dem Strönd zu durchqueren ist. Nach Abschluss dieser Hauptquest öffnen sich schließlich die Schluchten und ihr könnt erkunden, was dahinter liegt.

Es folgt die Übersicht aller Orte und Sammelobjekte in Alfheim: Artefakte, Wissen, Raben, Nornentruhen, legendäre Truhen, Schätze, Grabsteine, Löcher, Risse, Gefallen und mehr.

Unterregionen:

Weitere Regionen in Kürze…

Alle Sammelobjekte in Alfheim

Die Suche nach den vielen Collectables in Alfheim beginnt mit einer allgemeinen Übersicht, wie viele Sammelobjekte in welcher Kategorie in der Welt versteckt sind. Für die genauen Fundorte siehe die Regionen unterhalb.

Artefakte: 11

Wissen: 19

Odins Raben: 10

Nornentruhen: 7

Legendäre Truhen: 12

Vergrabener Schatz: 2

Berserker-Grabsteine: 2

Draugar-Löcher: 1

Überreste von Asgard: 2

Hel-Risse: 1

Das Alben-Heiligtum: 1

Freyrs Gabe: 1

Die Wüstentür: 1

Geheimnis der Sande: 1

Lied der Sande: 1

Der Strönd

Der Strönd ist die erste Region in Alfheim, die ihr nach dem Verlassen des mystischen Tors erreicht. Er dient als Übergang in Richtung Tempel des Lichts und versteckt die folgenden Sammelobjekte.

Die Schluchten

Die Schluchten dienen nur als Übergang zum Ödland von Alfheim und verstecken wenige Sammelobjekte, aber auch die muss man erst mal finden.

Wissen: 2

Odins Raben: 1

Tempel des Lichts

Der Tempel des Lichts ist ein wichtiger Schauplatz im Rahmen der Hauptgeschichte und bietet neben einigen Rätseln auch eine Reihe von Sammelobjekten, die man aufspüren kann.