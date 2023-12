GTA 6: Spieler baut Trailer in Minecraft nach und es ist beeindruckend

Den ersten Trailer zu Grand Theft Auto 6 habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen. Aber wie steht es mit einem nachgebauten Trailer zu GTA 6 in Minecraft? Die Enthüllung des Mega-Blockbusters hat diesen Spieler dazu animiert, diese beeindruckende Hommage an die Enthüllung zu schaffen.

Ein sehr eckiger Trailer zu GTA 6

Rockstar hat mit seinem Enthüllungstrailer große Wellen geschlagen. Fast 140 Millionen Mal wurde der Trailer bisher auf YouTube angeklickt. Im Jahr 2025 soll Grand Theft Auto 6 erscheinen und eine neue Ära des Franchise einläuten.

Ein anderes riesiges Franchise ist Minecraft. Spieler EvilGame hat die riesige Sandbox aus Blöcken dafür genutzt, um den schon jetzt berühmten Trailer von GTA 6 nachzubauen. Das Ergebnis seht ihr auf dem Instagram-Kanal von EvilGame.

Die Entstehung dieses kleinen und beeindruckenden Kunstwerks könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal des Künstlers ansehen. Aber Achtung, das Video ist wirklich lang.

Es ist aber immer wieder interessant, wie es Spieler, wie EvilGame, trotz bestimmter Einschränkungen schaffen, so nah an das Original heranzukommen - und das in einer völlig anderen Engine.

Wir sehen Autos, die Richtung Sonnenuntergang fahren, Hochhäuser, eine Gefängnisinsassin mit ihrer orangefarbenen Kleidung, einen Schwenk über das Wasser, einen Vogelschwarm, der hinauf in die Lüfte steigt, Boote und mehr.