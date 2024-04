Helldivers 2: Truppler eliminieren – so könnt ihr Trooper finden und zerstören

Eliminiere 20 Truppler (Trooper) in Helldivers 2 ist ein persönlicher Befehl (Personal Order), der euch in der Rotation der täglichen Aufgaben erwarten kann. Als Belohnung dürft ihr euch über die übliche Menge Medaillen freuen, die ihr in neue Ausrüstung und Waffen investieren könnt. Damit ihr die Aufgabe schnell erledigen könnt und auch die richtigen Einheiten erwischt, zeigen wir euch auf dieser Seite, wo ihr Trooper finden und wie ihr die Truppler leicht töten könnt.

Helldivers 2 Truppler Fundorte auf der Map

Die Truppler sind die einfache Infanterie-Einheit der Automatons, die gerne in großen Scharen losgeschickt werden und stark an die Terminatoren aus James Camerons legendärer Filmreihe erinnern – also zweibeinige, humanoide Killermaschinen.

Tropper könnt ihr auf jedem Schwierigkeitsgrad und auf allen Automatons-Planeten in den roten Sektoren der Karte finden (der rote Bereich der Roboter links auf der Karte des Galaktischen Krieges). Als „Kanonenfutter“ sind sie quasi überall verstreut und mit dabei: als Patrouille und Wacheinheit in der Nähe von Automaton-Basen und -Fabriken oder als Streugut von Landungsschiffen, wenn die Roboter angreifen. Es sollte kein Problem sein, Truppler in ausreichender Zahl zu finden, ihr müsst nur darauf achten, dass ihr auch die richtigen Versionen erwischt.

Tipp: Ab dem Schwierigkeitsgrad „Anspruchsvoll“ besteht eine kleine Chance, dass bei Missionen eine „Horde“-Patrouille spawnt, die aus etwa 30 bis 40 Trupplern besteht. Es lohnt sich nicht, nach diesen Großaufgeboten zu suchen, allerdings ist es ratsam, sich zumindest die Möglichkeit dafür offenzuhalten, indem man auf Schwierigkeitsstufe 4 oder höher spielt.

Truppler (Trooper) könnt ihr in allen roten Zonen der Helldivers 2 Karte und auf allen Schwierigkeitsstufen in großer Anzahl finden.

Achtung: Wie bei den Verwüstern oder Panzern gibt es auch von den zweibeinigen Automatons verschiedene Versionen, die ihr vor allem anhand ihrer Bewaffnung unterscheiden könnt: .

Truppler (Trooper): Mit Sturmgewehr bewaffnet.

Marodeur (Marauder): Mit Schnellfeuerkanonen bewaffnet. Rote Kühlkörper an beiden Schultern, die bei Beschädigung explodieren.

Brawler: Mit zwei Energieklingen ausgerüstet. Kann keine Fernkampfangriffe ausführen (außer er

bemannt eine MG-Stellung).

Räuber (Raider) – Mit Raketenwerfern bewaffnet. Achtung: Die Raketen haben eine hohe Reichweite und können unachtsame Helldiver mit einem Treffer erledigen.

Kommandeur (Assault) – Mit einer Pistole und einer Energieklinge bewaffnet. Mit Jump Pack ausgerüstet, der explodiert, wenn er beschädigt oder zerstört wird (Achtung Explosionsradius).

Truppler (Trooper) erkennt ihr in Helldivers 2 leicht anhand ihrer Bewaffnung (Sturmgewehr).

Tipp: Absolviert am besten planetare Verteidigungsmissionen. Hier geht es nur darum, die angreifenden Automaton-Streitkräfte zu eliminieren. Truppler gehören in großer Anzahl zu den Einheiten, die dabei eingesetzt werden, ihr müsst euch also nur mit Türmen, Minen und anderen defensiven Mitteln eingraben und euch eine leicht zu verteidigende Positionen suchen.

Zurück zum Helldivers 2 Truppler finden und töten Inhaltsverzeichnis