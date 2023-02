Hogwarts Legacy: Alle Besen mit Fundorten aufgelistet

Die Besen in Hogwarts Legacy gehören zu den besten Fortbewegungsmitteln im Spiel.

Sobald ihr die magischen Transportmittel freigeschaltet habt, könnt ihr viele unterschiedliche Besen erhalten. Einige könnt ihr in bestimmten Geschäften kaufen andere schaltet ihr durch spezielle Herausforderungen frei. In diesem Guide zeigen wir euch alle 13 Besen und wo ihr sie erhaltet.

Wo ihr alle Besen in Hogwarts Legacy findet

Ein Vorteil an den Besen in Hogwarts Legacy ist, dass sie alle dasselbe Flugverhalten an den Tag legen. Die Besen unterschieden sich deshalb nur im Aussehen. Welchen eurer freigeschalteten Besen ihr nutzen wollt, könnt ihr im Ausrüstungsmenü festlegen.

Im Besenmenü findet ihr alle gekauften und freigeschalteten Besen. Rüstet einfach euer liebstes Modell aus.

In dieser Liste seht ihr alle Besen in Hogwarts Legacy und wo ihr sie erhaltet:

Hogwarts Hausbesen - Quest "Unterrichtsstunde: Fliegen"

- Quest "Unterrichtsstunde: Fliegen" Eibenweber-Besen - Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade

- Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade Glutsprint-Besen - Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade

- Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade Mondraketen-Besen - Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade

- Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade Windhauch-Besen - Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade

- Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade Silberpfeil-Besen - Händler Arn

- Händler Arn Familienerbstück-Besen - Fahrende Händlerin Priya Treadwell

- Fahrende Händlerin Priya Treadwell Himmelssensen-Bogen - Fahrender Händler Leopold Babcocke

- Fahrender Händler Leopold Babcocke Flugmeister-Besen - Fahrender Händler Rohan Prakash

- Fahrender Händler Rohan Prakash Nachttänzer-Besen - 2 Ballonsätze zum Platzen bringen

- 2 Ballonsätze zum Platzen bringen Blitzschnell-Besen - 5 Ballonsätze zum Platzen bringen

- 5 Ballonsätze zum Platzen bringen Lauffeuer-Besen - 10 Ballonsätze zum Platzen bringen

- 10 Ballonsätze zum Platzen bringen Funkelfunken-Besen - 15 Ballonsätze zum Platzen bringen

Die Preise der Besen variieren stark. Im Sportwarengeschäft in Hogsmeade zahlt ihr nur 600 Gold für einen der vier Besen. Die Besen der fahrenden Händler kosten zwischen 2.500 und 5.000 Gold.

Für die perfekte Figur in der Luft gibt es einen besonders teuren Besen in Hogwarts Legacy.

Doch nur in Spintwitches Sportbedarf könnt ihr auch Verbesserungen für eure Besen kaufen. Diese gelten nach dem Kauf für alle eure Besenmodelle (siehe Auftrag "Die Konkurrenz wegfegen").

Hinweis: Die fahrenden Händler findet ihr mithilfe des Goldmünzensymbols auf eurer Karte. Sie erscheinen dort jedoch nur, wenn ihr ihnen bereits einmal zufällig in der offenen Welt begegnet seid.

So sieht es aus, wenn ihr den richtigen Händler finden wollt. Der Name des Wanderhändlers wird zum Glück direkt auf der Karte angezeigt.

Priya Treadwell findet ihr eher in der Mitte der Karte, Lopold Babcocke stellt seinen Stand eher im Norden auf. Rohan Prakash haben wir erst spät im Spiel im südlichsten Teil der Karte gefunden.