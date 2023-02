Hogwarts Legacy: Alle Zauber mit Fundorten, wo man sie lernt und wie sie freigeschaltet werden

Die Zaubersprüche in Hogwarts Legacy sind eure grundlegenden Waffen für den Kampf gegen Feinde.

In der Spielwelt gibt es insgesamt 26 Zaubersprüche, die ihr erlernen und nutzen könnt. Einige Zauber sind sogar eine zwingende Voraussetzung für das Voranschreiten der Geschichte. Wir haben alle Zauber für euch herausgesucht und zeigen, wie und bei wem ihr diese lernen könnt.

Alle 26 Zauber in Hogwarts Legacy finden

Auf eurer Reise lernt ihr eine Menge Zaubersprüche, die sich in die folgenden sieben Kategorien einteilen lassen:

Kontrolle

Arresto Momentum: Verlangsamt ein Tierwesen oder einen Gegner stark

Glacius: Friert Gegner ein und sorgt für hohen Folgeschaden

Levioso: Lässt Objekte und Gegner schweben

Transformation: Verwandelt Objekte und Gegner in andere Gegenstände

Kraft

Accio: Zieht Gegner und Objekte zu euch heran

Depuslo: Schleudert Objekte oder Gegner von euch weg

Descendo: Lässt Gegner und Objekte auf den Boden prallen und verursacht dabei Aufprallschaden

Flipendo: Lässt Objekte und Gegner sich überschlagen und wirft sie nach hinten

Schaden

Confringo: Feuerstoß mit großer Reichweite

Diffindo: Ein Hieb aus weiter Ferne, der großen Schaden zufügt

Expelliarmus: Entwaffnet Gegner und fügt ihnen Schaden zu

Bombarda: Eine große Explosion, die enormen Schaden verursacht und Hindernisse zerstört

Incendio: Feuerangriff mit geringer Reichweite

Nutzen

Desillusionierungszauber: Ihr werdet unsichtbar und dadurch schwerer wahrzunehmen

Lumos: Euer Zauberstab lässt ein Licht an seiner Spitze erscheinen

Reparo: Repariert beschädigte Objekte

Wingardium Leviosa: Lässt Objekte schweben und von euch kontrollieren

Tierwesenbürste: Zum Striegeln von Tierwesen

Tierwesenfutter: Zum Füttern für Tierwesen

Schnappsack: Zum Fangen von Tierwesen

Verwandlung

Beschwörungszauber: Beschwört Gegenstände in den Raum der Wünsche

Änderungszauber: Verändert das Aussehen von Gegenständen im Raum der Wünsche

Evanesco: Lässt Gegenstände im Raum der Wünsche verschwinden

Unverzeihlicher Fluch

Avada Kedavra: Tötet Gegner sofort

Crucio: Gegner krümmen sich vor Schmerz und erleiden viel Schaden über Zeit

Imperio: Gegner kämpfen eine gewisse Zeit lang für euch

Neben diesen 26 Zaubern gibt es auch noch acht sogenannte grundlegende Zauber in Hogwarts Legacy. Sie lassen sich nicht ausrüsten und stehen euch jederzeit zur Verfügung. Diese haben wir in einer Liste für euch zusammengefasst.

Basis-Zauber: Verursacht geringen Schaden an Gegnern

Revelio: Hebt interaktive Objekte in der Nähe hervor und deckt sie auf

Protego: Schutzschild gegen Angriffe

Stupor: Bei erfolgreicher Abwehr durch Protego werden Gegner betäubt

Alte-Magie-Wurf: Wirft beschworene Umgebungsobjekte

Alte Magie: Fügt bei voller Anzeigenleiste verheerenden Schaden zu

Alohomora: Öffnet viele verschlossene Türen

Petrificus Totalus: Lässt Gegner erstarren, nur während Desillusionierung nutzbar

Die Zauber findet ihr alle im Zauber-Menü. Hier könnt ihr Details zu den einzelnen Sprüchen nachlesen und die Zauber ausrüsten.

Die farbliche Kennzeichnung der Zauber

Die Zaubergruppen sind farblich voneinander getrennt, was in Hogwarts Legacy besonders im Kampf von großer Bedeutung ist. So lassen sich die gelben, roten und violetten Schilde der Gegner nur mit Zaubern bestimmter Gruppen brechen. Erst danach erleiden die betroffenen Feinde wieder Schaden.

Außerdem findet ihr die Zauber so deutlich einfacher im Zaubermenü. So sind die Zaubergruppen farblich gekennzeichnet:

Gelb: Kontrolle

Violett: Kraft

Rot: Schaden

Blau: Nutzen

Helles Grün: Verwandlung

Dunkles Grün: Unverzeihlicher Fluch

So schaltet ihr alle Zauber in Hogwarts Legacy frei

Wie auch im echten Leben fallen euch die (magischen) Fähigkeiten nicht einfach in den Schoß. Ihr erlernt die Zauber nach und nach von euren Lehrern in Hogwarts. Wir haben die passende Quest für jeden Zauber, die ihr auf diesem Weg lernen könnt, aufgelistet.

Beachtet, dass nicht jede Quest euch von Anfang an zur Verfügung steht. Auf einige Zauber müsst ihr deshalb länger warten als auf andere.