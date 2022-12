Hogwarts Legacy: Rundgang durch das Schloss offenbart Raum der Wünsche und Kampfarena

In der offenen Welt auf den Besen steigen, in der Kampfarena die Dunklen Künste trainieren, einen Hippogreif reiten oder euch im Raum der Wünsche verlieren. Hogwarts Legacy von Warner Bros. und Avalanche Software bietet eine Open World, wie sie sich Harry-Potter-Fans schon immer gewünscht haben. In einem neuen Gameplay-Video erhaltet ihr einen Einblick in das Schlossgelände und die Kampftechniken.

Fliegen, kämpfen und euch frei bewegen

Game Director Alan Tew, Systemdesigner Mekenzy Toner, Community Manager Chandler Wood und Community Host Ben Snow zeigen in über 30 Minuten, was Hogwarts Legacy den Fans bietet.

Zuerst gibt es einen kleinen Besenritt, danach zeigen die Entwickler, wie der Protagonist auf den Rücken eines Hippogreifs steigt. Dabei erklären sie, dass sich die Jahreszeiten in Hogwarts Legacy ändern.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der erste Stopp ist in der Kampfarena im Verbotenen Wald. Hier ist es extrem düster und beim Laufen hört ihr immer wieder unheimliche Geräusche. In der Arena angekommen, könnt ihr gegen andere Zauberer oder Wellen von Gegnern kämpfen und euren Zauberstab mit eleganten Bewegungen und flinken Schritten herumschwingen.

Als Gegner halten Kobolde, Trolle, Pflanzen, Menschen und andere Wesen her. Sogar der gefürchtete Zauberspruch Avada Kedavra ist möglich.

Mehr zu Hogwarts Legacy:

Hogwarts Legacy: Release für Switch, PS4 und Xbox One verschoben

Hogwarts Legacy zeigt PlayStation-Spielern exklusive Quest in Hogsmeade

Hogwarts Legacy: PC-Anforderungen bestätigt

Das tierische Vergnügen

Nach der Kampfarena führt uns das Team in den Raum der Wünsche - ein personalisierbarer Raum, in dem ihr euch auch um Pflanzen und Tierwesen kümmern könnt. Ihr könnt Möbel austauschen, Dekoration aufstellen und verschiedene Farben und Größen für diese auswählen.

Besonders schön ist die zauberhafte Animation, wenn ein neues Element erscheint. Ein magischer Webstuhl lässt euch Kleidung aufbessern, ihr könnt Tränke brauen, durch ein magisches Tor in die Welt der Tierwesen eintauchen, diese streicheln, mit ihnen spielen und füttern, ihnen Namen geben und vieles mehr.

Die Tierwesen findet ihr in der Open World, rettet sie und bringt sie in das verzauberte Vivarium. Von Nifflern bis hin zu riesigen Kreaturen wie dem Graphorn, könnt ihr dort alles unterbringen und es optisch anpassen. Im Video fügt der Protagonist etwa eine Spielzeugbox, eine große Hippogreif-Statue und neue Bäume hinzu.

Hogwarts Legacy könnt ihr in der Digital-Deluxe-Edition ab sofort vorbestellen.