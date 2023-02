Hogwarts Legacy: Zauberstab erstellen – alle Stile, Holzarten, Kerne und ihre Unterschiede

Zauberstab in Hogwarts Legacy auswählen – so bekommt ihr euren persönlichen magischen Stab Nachdem ihr die ersten beiden Unterrichtsstunden in Hogwarts (Tutorial) und Professor Ronens Aufgabe "Fliegende Blätter einsammeln" absolviert habt, könnt ihr im Rahmen der Hauptaufgabe Willkommen in Hogsmeade das Dorf der Zauberer besuchen und dort euren Start-Zauberstab beiseitelegen und euren persönlichen Zauberstab auswählen. Dafür müsst ihr natürlich zum ikonischen Zauberstab-Laden der Ollivanders in Hogsmeade (im südwestlichen Stadtkern). In Ollivanders Laden könnt ihr euren persönlichen Zauberstab Hogwarts Legacy auswählen. Bimmelt dafür einfach an der Glocke, die auf dem Tresen steht, und es folgt eine Zwischensequenz, in der ihr auf Gerbold Ollivander trefft – der Großvater von Garrick Ollivander, der Harry Potter mit seinem Zauberstab vertraut machte oder vertraut machen wird (je nachdem, wie ihr es zeitlich sehen wollt). In der Sequenz probiert (wie in "Harry Potter und der Stein der Weisen") zunächst zwei Zauberstäbe aus, ehe ihr im dritten Anlauf fündig werdet – der dritte Anlauf ist nämlich der Zauberstab-Editor. Hier könnt ihr aus diversen Optionen euren ganz persönlichen magischen Stab zusammenstückeln (mehr dazu im nächsten Punkt) Info: Wenn ihr den Zauberstab Test bei Wizarding World durchführt und euer Konto mit eurem Warner Bros. Games-Konto verknüpft, wird euch im Zauberstab-Editor zunächst der Zauberstab aus eurem Wizarding World-Profil angezeigt, sofern ihr einen gewählt habt (andernfalls wird euch ein Generischer angezeigt). Ihr könnt mit eurem personalisierten Zauberstab dann in Hogwarts Legacy spielen oder ihn auch noch verändern, wenn er euch nicht gefällt.

Hogwarts Legacy Zauberstab erstellen – Alle Materialien und welchen Unterschied sie machen In Hogwarts Legacy könnt ihr euren Zauberstab in Ollivanders Laden durch das Kombinieren von verschiedenen "Bauteilen" selbst nach eurem Gutdünken erstellen. Das Ganze funktioniert nach den Regeln der Bücher, bedeutet also, dass ihr euch für einen Stil, Farbe, Holzart, Länge, Flexibilität und Kern entscheiden, aus denen euer Stab und seine magischen Fähigkeiten bestehen soll. Dafür stehen euch viele bekannte Materialien aus dem Potter-Universum zur Verfügung, was auch bedeutet, dass ihr ikonische Zauberstäbe von bekannten Harry Potter-Charakteren nachbauen könnt. In Hogwarts Legacy könnt ihr aus diversen Materialien euren persönlichen Zauberstab erstellen. Falls ihr euch nun fragt, welchen Unterschied die zig verschiedenen Stab-Materialien machen: Keinen! Am Ende ist euer Zauberstab nämlich von rein kosmetischer Natur und hat keinen Einfluss darauf, wie stark eure Zauber sind. Es macht im Hinblick aufs Vorankommen in Hogwarts Legacy absolut keinen Unterschied, ob ihr den klassischen Stil oder natürlichen Stil, Esche oder Ebenholz respektive Phönixfeder oder Drachenherzfaser für euren Stab wählt. Dennoch solltet ihr euch gut überlegen, welche Materialien ihr für euren Zauberstab verwendet, denn die Auswahl ist dauerhaft und lässt sich nicht mehr ändern! Nachfolgend listen wir euch alle Optionen auf, die euch für euren Zauberstab zur Verfügung stehen. Zauberstab Stile Im ersten Schritt müsst ihr euch für einen Zauberstab-Stil entscheiden – also die generelle Erscheinungsform und -Farbe eurer magischen Rute. Wie erwähnt hat eure Entscheidung keinen Einfluss darauf, wie euer Zauberstab im Kampf performt, wählt also das, was euch am besten gefällt. Folgende acht Stile mit jeweils drei verschiedenen Farben stehen euch dafür zur Option: Zauberstabstil Variationen (Farbe) Kerbe Warmes Braun, Hellbraun, Altrosa Klassisch Grau, Schwarz, Graubraun Sanfte Spirale Hellbraun, Warmes Braun, Schwarz Spirale Aschbraun, Graugrün, Dunkelbraun Halm Honigbraun, Dunkelbraun, Warmes Braun Ringe Dunkelbraun, Blassbraun, Gelbbraun Krummspirale Dunkelgrau, Warmes Braun, Blassbraun Natur Grau, Honigbraun, Warmes Braun Zauberstab Holz / Holzart Bei den Holzarten eures zukünftigen Zauberstabs habt ihr die umfangreichsten Auswahlmöglichkeiten, denn hier geht es nicht nur um die Holzart, sondern auch um die Länge und die Flexibilität des Steckens. Welche Kombination ihr am Ende wählt, spielt keine Rolle und hat nicht einmal Auswirkungen auf das Erscheinungsbild (ein Zauberstab mit 9 1/2 Zoll Länge sieht im Spiel leider genauso groß aus, wie ein Stab mit 14 1/2 Zoll Länge). Folgende Optionen stehen euch zur Auswahl: Holzart Länge Flexibilität Akazie 9 1/2 Zoll Sehr biegsam Erle 9 3/4 Zoll Recht biegsam Apfel 10 Zoll Ziemlich flexibel Esche 10 1/4 Zoll Sehr flexibel Espe 10 1/2 Zoll Überraschend geschmeidig Buche 10 3/4 Zoll Geschmeidig Schwarzdorn 11 Zoll Leicht federnd Schwarze Walnuss 11 1/4 Zoll Biegsam Zeder 11 1/2 Zoll Ziemlich biegsam Kirsche 11 3/4 Zoll Peitschend Kastanie 12 Zoll Elastisch Zypresse 12 1/4 Zoll Spröde Hornstrauch 12 1/2 Zoll Hart Ebenholz 12 3/4 Zoll Solide Holunder 13 Zoll Steif Ulme 13 1/4 Zoll Starr Sommereiche 13 1/2 Zoll Leicht nachgiebig Tanne 13 3/4 Zoll Unnachgiebig Weißdorn 14 Zoll Haselnuss 14 1/4 Zoll Stechpalme 14 1/2 Zoll Hainbuchenhecke Lärche Lorbeer Ahorn Birne Kiefer Pappel Roteiche Rotholz Eberesche Silberlinde Fichte Bergahorn Weinrebe Walnuss Weide Eibe Habt ihr den Stil eures Zauberstab in Hogwarts Legacy ausgewählt, könnt ihr die Holzart, Länge und Flexibilität bestimmen. Zauberstab Kern Als Letztes müsst ihr euch noch für einen Kern entscheiden. Auch hier spielt eure Entscheidung keine große Rolle, einzig die Beurteilung von Ollivander fällt etwas anders aus. Folgende drei Substanzen von magischen Wesen stehen euch zur Verfügung: Zauberstabkern Drachenherzfaser Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Einhornhaar Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Phönixfeder Die Feder eines Phönix‘, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. In Hogwarts Legacy könnt ihr als Zauberstab Kern nur drei Materialien wählen: Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixfeder. Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Hogwarts Legacy - Komplettlösung, Tipps und Tricks