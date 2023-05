Homeworld 3 mal wieder verschoben, kommt nun erst Februar 2024

Nachdem Homeworld 3 zuletzt in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen sollte, verschiebt sich der lang ersehnte Nachfolger des 3D-Echtzeit-Taktikspiels noch einmal gehörig nach hinten. Um ein Dreivierteljahr, um genau zu sein.

Nun veröffentlicht Gearbox den Titel also erst Februar 2024. Schlechte Neuigkeiten für Fans gepflegter Weltraumschlachten also, zumal mehrfache Verschiebungen immer auch ein bisschen nervös machen, was den Stand des Projektes angeht.

Homeworld 3 entsteht bei Blackbird Interactive, den Kanadiern, die auch das fantastische Hardspace: Shipbreaker verantwortet haben, das gut Teil des Homeworld-Universums hätte sein können. Der letzte Teil der Reihe kam von Relic Entertainment (heute Age of Empires 4 und Company of Heroes) im Jahr 2003.

Nachdem der Titel 2019 angekündigt wurde, bekam das Homeworld 3 Ende 2021 einen Termin zum Jahresende 2022, der sich zuletzt auf die "erste Hälfte 2023" verschob. Damals gab Gearbox an, dass dies geschehe, um die bestmögliche Qualität sicherzustellen. Und jetzt eben, wo die erste Jahreshälfte so gut wie rum ist, noch mal neun Monate warten.

Auf YouTube ansehen Homeworld 3Gameplay-Trailer.

"Qualität" ist laut Twitter-Post der Entwickler auch bei der erneuten Verschiebung der Grund. "Unser vorrangiges Ziel ist es, ein Homeworld-Erlebnis zu liefern, das den Standards genügt, die die Vorgänger gesetzt haben und das dem unglaublichen Vermächtnis der Serie gerecht wird", steht dort zu lesen.

"Homeworld 3 schickt sich an, exakt das zu werden. Aber damit diese Vision Realität wird, brauchen wir noch mehr Zeit, das Spiel zu verfeinern und polieren."

"Wir schätzen eure Leidenschaft und Verbundenheit zu diesem Spiel und arbeiten hart daran, Homeworld 3 so schnell wie möglich zu euch zu bringen."

Schade eigentlich, denn dieses Jahr feiert der letzte Teil seinen 20. Geburtstag. Dann wiederum: Den kann man ja auch so feiern, ohne gleich ein neues Spiel rauszubringen. Etwa, indem man sich die Homeworld Remastered Collection auf Steam zieht und die beiden Klassiker noch einmal erlebt.

Und wer lieber wartet, drückt bis dahin einfach die Daumen, denn ein neues Homeworld, mit komplett simulierter Ballistik und persistenten Flotten, klingt einfach zu gut, um sich nicht darauf zu freuen.