Horizon Call of the Mountain: Neuer Game-Awards-Trailer zeigt den VR-Kampf gegen die Maschinen

Bis die PSVR herauskommt ist es nicht mehr allzu weit. Zeit für Horizon Call of the Mountain also auf den Game Awards einen neuen Teaser-Trailer zu zeigen. Diesmal geht es um die Kämpfe, die ihr in VR bstreiten könnt.

Der Trailer zeigt, wie Ryas mit Bogen und Armbrust gegen die Maschinen am Boden und in der Luft antritt. Lang ist der Trailer mit seinen 30 Sekunden nicht, aber wie immer schön stimmungsvoll.

Am 22. Februar 2023 erscheint das spiel zusammen mit der neuen PSVR-Generation. Habt ihr Lust auf den Launch-Titel?