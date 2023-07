League of Legends: Soul Fighter ist cool - aber nicht, wenn ihr gerne diese Champions spielt

Vergangene Woche hat Riot Games einen neuen Spielmodus für League of Legends veröffentlicht: Soul Fighter. In diesem Modus spielt ihr zu zweit gegen drei andere Zweier-Teams. Zwei Duos treten jeweils in einer kleinen Arena gegeneinander an. Zwischen den Runden könnt ihr Verbesserungen, Buffs und speziell für den Modus angefertigte Items kaufen.

Soul Fighter zwingt aus der Komfortzone heraus

Wer sowieso gerne Brawler und andere Duellanten spielt, die im Zweikampf schon in League of Legends glänzen, der wird in Soul Fighter keine Probleme bekommen. Wer allerdings wie ich entweder Unterstützer oder Magier spielt, hat es nicht ganz so leicht. Gelegentlich gibt es eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, gerade wenn gemeine Kombinationen wie Heimerdinger und Zyra ausgepackt werden, doch im Großen und Ganzen sind die Mages im Nachteil.

Warum? Tja, die Arenen bieten nicht wahnsinnig viel Platz zum Kiten und um als kaputtbarer Magier mit einer Handvoll Leben genügend Abstand zwischen den Tanks und Brawlern einzuhalten. Sind diese einmal auf euch drauf, seid ihr fast immer tot. Bisher war die einzige Runde, die ich gewonnen habe eine, in der ich als Nautilus zusammen mit einem Shaco gespielt habe.

Ein Magier, der in fast allen Tier-Lists auf den höchsten Platz gelistet wird, ist außerdem Syndra. Für mich hat sie bisher noch nicht so gut funktioniert. Ich nehme aber an, dass es auf die Kombination der Champions ankommt. Ist auch sie einem Brawler Team ausgeliefert, solange sie diese nicht perfekt mit ihrer E kitet und sie niemals zu sich heranlässt. Auch Malzahar soll neben Heimerdinger und Syndra auch noch in der oberen Liga mitspielen.

Hier hört es aber auch schon fast auf. Es ergibt schon Sinn, dass in einem Brawler-Modus auch die Brawler dominieren, aber ich würde mir hier eine bessere Balance wünschen für all diejenigen, die normalerweise keine Brawler oder Tanks spielen und dadurch eben einen Nachteil in Soul Fighter haben. Abgesehen davon, sieht es auch für die meisten ADCs nicht wahnsinnig gut aus, besonders ohne passenden Support. Es sitzen also viele Spieler im selben Boot wie ich.

Laune macht der 2v2v2v2-Modus trotzdem. Selbst wenn ich verliere, die Runden von Soul Fighter sind kurz und knackig und bieten wenig Zeit um wirklich frustriert zu werden. Ich gönne allen Darius-, Kayn-, Mundo- und Morderkaiser-Mains ihren Spaß. Vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, mal aus der Komfortzone herauszutreten und neue Champions auszuprobieren. Vielleicht gefällt es mir ja irgendwann.

Habt ihr Soul Fighter schon gespielt? Und wenn ja, habt ihr schon eine lustige oder unerwartet effektive Kombination gefunden?