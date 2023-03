Leaker zeigt Avatar: Frontiers of Pandora mit einem ersten Ingame-Screenshot

Allem Anschein nach ist ein erster Screenshot zu Avatar: Frontiers of Pandora aufgetaucht. Das Bild zeigt eine Ingame-Szene aus dem Spiel.

Ein erster Leak zu Avatar: Frontiers of Pandora ist aufgetaucht

Twitter-Nutzer ScriptLeaksR6 postet eigentlich nur Leaks und kommende Inhalte zu Ubisofts Rainbow-Six-Spielen. Heute hatte der Leaker anderes im Sinn und teilte ein Bild, das aus dem kommenden Avatar-Spiel des Publishers stammt. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung ist der Screenshot noch online. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte sich daran etwas ändern oder Ubisoft sich zu diesem Leak äußern.

Jetzt aber zum Bild. Im Tweet selbst schreibt der Leaker, dass Avatar: Frontiers of Pandora wohl immer in der First-Person-Perspektive stattfinden wird. Sein Screenshot unterstreicht diese Aussage gut, denn wir sehen einen blauhäutigen Krieger mit einer menschengemachten Feuerwaffe, der auf einen Kampfroboter zielt. Im Hintergrund sehen wir ein großes Gebäude und eine Explosion, die viel Feuer verteilt.

AFOP likely always first person 🤗 pic.twitter.com/TOp7jiacut — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

Ursprünglich sollte Avatar: Frontiers of Pandora zeitgleich mit dem kürzlich erschienenen Kinofilm Avatar: The Way of Water herauskommen, wurde jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Frühestens soll das Spiel im April 2023, spätestens aber im März 2024 auf den Markt kommen - zumindest war dies die letzte offizielle Aussage des Publishers. Und die ist auch schon einige Monate her.

Ein wenig Geduld ist also noch gefragt bis ihr die offene Welt des Action-Adventures auf Xbox Series, PC oder PS5 erforschen und erleben könnt. Eine Ankündigung könnte laut ScriptLeaksR6 jedoch bald folgen, denn der Leaker hat auf seinem Streifzug durch die Daten ein Vorbestellungsbanner gefunden, das kosmetische Artikel für den Charakter und die Waffe zeigt.