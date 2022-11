Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhält eine erste Alterseinstufung.

Mit jedem Tag nähern wir uns einen Schritt mehr der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Bis dahin ist es noch ein mehrere Monate langer Weg, aber eine erste Alterseinstufung für das Spiel stimmt hoffnungsvoll, dass der angekündigte Termin auch gehalten werden kann.

Vermutlich keine Überraschung

Aktuell gilt, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch erscheinen soll.

In Südkorea gab es nun die erste Alterseinstufung, laut der das Spiel ab zwölf Jahren freigegeben wurde und einige "leichte Gewaltdarstellungen" enthält.

Der Beschreibung zufolge handelt es sich um ein "Rollenspiel für die Nintendo Switch, in dem sich die Bühne des Abenteuers, Zelda zu finden, in den Himmel ausdehnt".

Große neue Erkenntnisse zum Spiel verrät uns diese Alterseinstufung nicht. Dass Link auch den Himmel über Hyrule erkunden kann, ist bereits seit einer Weile bekannt.

All das schließt eine weitere Verzögerung natürlich nicht aus, aber bleiben wir einfach mal hoffnungsvoll, dass es Nintendo schafft, diesen Termin einzuhalten.