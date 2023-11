Nachdem Neowiz bereits die erste Erweiterung für Lies of P bestätigt hat, kündigt das Studio nun auch ein Sequel an. Der Director des Souls-likes, Ji Won Choi, gewährt einen Einblick in den kommenden DLC und bestätigt die Fortsetzung für Lies of P.

Mehr Infos gibt es aber nur zur Erweiterung

Wie Eurogamer.net berichtet, bedankt sich der Entwickler in einem Director's Letter für die hohen Verkaufszahlen. Über eine Million verkaufte Exemplare verzeichnet Neowiz aktuell.

Über die Zukunft des Spiels sagt Choi Folgendes: "Unsere höchste Priorität ist die Entwicklung des DLCs und die Arbeit an der Fortsetzung". Zum Sequel gibt es bisher keine genauen Details, dafür zeigt uns Choi erste Eindrücke zur Erweiterung.

Hier ist der kleine Teaser zum DLC von Lies of P.

Mehr zu Lies of P:

Lies of P erhält Erweiterung: Neowiz bestätigt DLC und ihre Nase wächst dabei nicht

Nach Lies of P: Dieses Märchen könnte zum nächsten Soulslike werden

Lies of P: So scharf sehen Pinocchios Boss-Kämpfe in 8K-Auflösung aus

"Ich kann euch eines versprechen, was ich euch gerade gezeigt habe, kratzt nur an der Spitze eines Eisbergs", sagt der Director über die Erweiterung und zeigt einen Screenshot, der den Protagonisten auf einem düsteren Schiff zeigt. Ein Geisterschiff? Titanic? Wir wissen es nicht. Was denkt ihr?