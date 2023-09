Nach Lies of P: Dieses Märchen könnte zum nächsten Soulslike werden

Lies of P ist ein interessantes Konzept. Die eigentlich kinderfreundliche Geschichte vo Pinocchio wird in diesem Soulslike zu einem düsteren und brutalen Abenteuer - ein wenig so wie die ganz alten Märchen, in denen nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war.

Eine märchenhafte Überraschung

Lies of P erschien am 19. September und schon jetzt spekulieren Spieler über die letzte Szene des Spiels. Wie IGN aus der Post-Credit-Szene herausgelesen hat, könnten auch andere Märchen in ein dunkles Soulslike verwandelt werden.

Spoiler-Warung für die letzten Momente sowie die Post-Credit-Szene von Lies of P!

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Diese Szene scheint den Grundstein für eine Fortsetzung zu legen. Nicht untypisch für Filme oder Videospiele. Dennoch ist es eine kleine Überraschung, mit der ich - und ihr vielleicht auch - nicht gerechnet hätte.

Der nächste Teil könnte nämlich auf einem ganz anderen Märchen basieren. Hier gibt Lies of P sogar einen Hinweis darauf, welches das sein könnte.

Mehr zu Lies of P:

Lies of P im Test: Ob ihr mit Pinocchio die Menschlichkeit findet - oder ein gutes Soulslike?

Lies of P: So scharf sehen Pinocchios Boss-Kämpfe in 8K-Auflösung aus

Lies of P zeigt seine Soulslike-Qualitäten in einem ausführlichen Gameplay-Video

In einem kurzen Clip, der nach den Credits zu sehen ist, seht ihr einen geheimnisvollen Charakter namens Paracelsus, der mit einer Frau telefoniert.

Ich werde sie finden. Ganz sicher. Ein weiterer Schlüssel von uns... Dorothy", sagt er. Danach sehen wir Karat zusammen mit einem fröhlichen Mädchen. Das Mädchen, mit dem Karat hier spaziert, hat knallrote Schuhe an und klickt dreimal mit ihren Absätzen. Na, wisst ihr es schon?

Dieses Märchen könnte sich hinter der Szene verbergen

Beim dritten Klick wird das Bild schwarz, uns geht aber ein Licht auf. Denn Dorothy, die roten Schuhe und das Klacken mit dem Absatz können eigentlich nur auf Der Zauberer von Oz hindeuten. Möglicherweise plant Entwickler Neowiz nun also eine düstere Neuinterpretation dieses Märchens?

Das Spekulieren bereitet mir hier besonders viel Freude, da mir so einige Kindergeschichten einfallen, denen ein dunkler Ton durchaus stehen würde.

Hänsel und Gretel etwa, die sich durch den unheimlichen Wald schlagen müssen und auf dem Weg Süßigkeiten finden, die ihnen kurzzeitig durch den Zuckerschock Kräfte verleihen.

Fällt euch ein Märchen ein, dass ihr gerne als Soulslike sehen würdet?