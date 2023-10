Lies of P: Champion Victor besiegen, Boss in der Galerie der Großen Ausstellung

Champion Victor in Lies of P ist der Boss in der Galerie der Großen Ausstellung.

Er präsentiert sich als beinharter Nahkämpfer, der mit den blanken Fäusten agiert und euch das Leben schwer machen kann. Der Kampf verläuft in zwei Phasen, von denen die zweite angenehm einfach ist, verglichen mit der Eröffnung. Aber dorthin müssen wir erst einmal kommen, also schauen wir uns den Kampf gegen Champion Victor genauer an.

Kampf gegen Champion Victor gewinnen

Die erste Phase ist entscheidend und eine, die man so schnell wie möglich hinter sich bringen sollte. Je schneller, desto eher können wir einen Schlussstrich ziehen.

Erste Phase

Nach dem Betreten der Arena stürmt euch Victor entgegen. Weicht links zur Seite aus, sucht seine Nähe und ihr könnt einmal bzw. zweimal kontern, je nach ausgerüsteter Waffe.

Danach kann es passieren, dass er beide Fäuste über den Kopf stemmt und sie gleichzeitig vor sich auf den Boden haut. Das sind unsere besten Chancen zum Gegenangriff.

Weicht dem Ansturm zur Seite aus und ihr könnt kontern, wenn er nicht noch weitere Schläge dranhängt.

Nachdem er die Fäuste benutzt hat, braucht er einige Sekunden zum Wiederaufrichten und wir können drei Treffer selbst mit einer langsamen Waffe landen. Leider greift er in der ersten Phase nicht oft auf diese Attacke zurück, daher müssen wir den Ansturm abwarten und diesen entsprechend kontern.

Es sollte der Ansturm sein, der mit einem Schlag endet, nicht der mit der Dreierkombo (diese lässt sich natürlich ebenso durch Ausweichen oder perfektes Blocken kontern, aber schwieriger).

Hämmert er beide Fäuste in den Boden, habt ihr ebenfalls eine sehr gute Angriffschance.

Viel mehr Angriffe interessieren uns nicht. Haltet immer einen respektvollen Abstand, um den Ansturm zu provozieren. Seitlich ausweichen, schnell hin und ein, zwei Treffer landen. Dann wieder weg, vor allem, wenn er seine brutale Fünferkombo startet.

Der Überwältigbar-Status wird selbst mit dieser Schlag-und-weg-Billigtaktik irgendwann ausgelöst. Verpasst ihm dann einen schweren und direkt danach einen tödlichen Treffer.

Den Wutangriffen kann man recht leicht ausweichen, anders als hier in der Abbildung.

Das wiederholen wir bis zur Hälfte seiner Gesundheitsleiste. Er mutiert dann vom Champion zum Hulk und die zweite Phase geht los.

Zweite Phase

Überraschung: Die zweite Hälfte verläuft einfacher als die erste, was für eine angenehme Abwechslung.

Hier warten wir wieder auf seinen Ansturm, der oft genug gerade mal mit einem einzigen Faustschlag endet. Weicht diesem zur Seite aus, rennt zu ihm und landet zwei Treffer. Dann in Sicherheit bringen.

In der zweiten Phase erfolgt der Doppelfausthammer zum Glück ein wenig öfter und bleibt unsere beste, großzügigste Möglichkeit, Schaden zu bewirken. Gebt ihm Saures, solange er mit den Fäusten in Bodennähe verweilt.

Dem Sprungangriff weichen wir ebenfalls aus.

Weiterhin heißt es Abstand halten, ausweichen, wenn er anstürmt, kontern, sobald sich die Möglichkeit ergibt. Seid genügsam und nutzt in der zweiten Phase Wurfobjekte, falls ihr welche habt.

So zieht ihr rasch einen Schlussstrich unter diesen bombastischen Fight und könnt die Erkundung des Areals dahinter fortsetzen.