Lies of P: Flamme des Königs, Fuoco besiegen, Boss im Venigni-Werke-Kontrollraum

Die Flamme des Königs - Fuoco - in Lies of P ist der Name des vierten Bosses im Spielverlauf.

Ihr trefft im Venigni-Werke-Kontrollraum auf das mechanische Wesen und habt einen harten Kampf vor euch, so viel ist sicher. Marschiert vom Stargazer zurück in den Raum mit dem grünen Giftbecken auf dem Boden und ihr könnt über die hier verlaufenden Streben weiter vorrücken. So kommt ihr auch an dem dicken Gegner vorbei, der unterhalb patrouilliert.

Kampf gegen Fuoco gewinnen

Vorab wieder der Tipp mit dem Becken: Der Kampf wird um einiges einfacher, wenn ihr vor der Arena ein Sternfragment opfert und es in das Becken werft:

Gespenst für den Fall der Fälle.

Das Gespenst unterstützt euch tatkräftig im Bosskampf und lenkt Fuoco sehr verlässlich ab, wodurch ihr unbehelligt mehr Schaden bewirken könnt. Nötig ist diese Beschwörung nicht, wir können die Flamme des Königs auch allein bezwingen.

Erste Phase

Achtet auf die linke Hand, mit der er in den Angriff geht (die rechte ist in der ersten Phase nicht wichtig). Kontert immer dann, wenn er mit der linken Hand auf den Boden haut und kurz dort verweilt. Das gibt euch die Gelegenheit für zwei schnelle Treffer.

Seine Standardkombo sind Drehangriffe mit neckischen Pirouetten, von denen er entweder nur einen ausführt oder gleich drei aneinanderhängt. Weicht zurück oder blockt im richtigen Moment. Nachdem er sich zum dritten Mal gedreht hat, könnt ihr kontern.

Weiterhin vollführt er einen Aufwärtshaken, gefolgt von einem Dampfhammer auf den Boden. Blockt beide Angriffe und ihr könnt kontern. Nachdem er mit der linken Hand kraftvoll auf den Boden gehauen hat, bietet sich immer eine prima Chance zum Zuschlagen.

Bei seinem rot leuchtenden Wutangriff stürmt er euch entgegen und rempelt euch von den Beinen. Weicht zweimal schnell zur Seite aus, wenn ihr seht, dass er damit beginnt. Rennt dann schnell zu seinem Rücken, nachdem er ins Leere gestürmt ist, und ihr könnt ein paar Treffer landen.

Weicht dem wütenden Ansturm zur Seite aus und kontert dann.

Sehr nützlich in diesem Kampf sind sogenannte Wurfzellen mit elektrischem Schaden (die von den Gegnern im Umkreis hin und wieder fallen gelassen werden). Werft ihm eine dieser Zellen entgegen und er erleidet hohen Schaden.

Auch das gute alte Elektroblitz-Schleifmittel erweist sich als Bereicherung für den Kampfablauf, da es den Schaden pro Treffer beträchtlich steigert.

Nutzt die Wurfzellen und das Schleifmittel für Extraschaden.

Blinkt Fuocos Energieleiste weiß auf, ist er wackelig auf den Beinen. Verpasst ihm zwei harte Treffer mit R2/RT, dann kippt er um und ihr könnt einen kritischen Treffer mit R1/RB landen.

Zweite Phase

In der zweiten Kampfhälfte wird es deutlich schwerer. Beim Übergang zur neuen Phase entflammt er. Geht hinter einem der roten Rohre in Deckung, sonst erwischen euch die Flammen.

Sobald er das tut, bringt euch hinter einem Rohr in Sicherheit.

In dieser Phase solltet ihr möglichst nah an ihm dranbleiben, damit er euch nicht ständig mit der Kanone an seinem rechten Arm angreift. Er nutzt ihn wie einen Flammenwerfer, während er aus dem Brustbereich Teerklumpen feuert. Sie bleiben auf dem Boden liegen und können entzündet werden.

Lasst es nicht so weit kommen, sondern sucht seine Nähe. Konzentriert euch weiterhin aufs Blocken und Angreifen. Und nicht gierig werden. Maximal zwei Treffer, dann wieder blocken oder ausweichen.

Bleibt an ihm dran, damit er den Flammenwerfer gar nicht erst auspackt.

Nutzt er den Flammenwerfer, könnt ihr mühelos darunter stehen und auf ihn einkloppen. Bloß nicht zu viel Abstand halten, sondern Druck machen, aber maßvoll agieren, dann erringt ihr früher oder später den Sieg.