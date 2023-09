Lies of P: Gefallener Erzbischof Andreus besiegen, Boss in der Kathedrale von St. Frangelico

Der Gefallene Erzbischof Andreus in Lies of P ist der Boss in der Bücherei der Kathedrale von St. Frangelico.

Er tritt uns in einem aus zwei Phasen bestehenden Kampf entgegen und macht es uns nicht leicht. Die erste Phase endet, nachdem seine komplette Energieleiste runtergedampft wurde, also liegt es in unserem Interesse, diese erste Phase so schnell wie möglich zu beenden. Die zweite Phase ist es, die wir üben sollten, denn da entscheidet sich alles.

Kampf gegen Andreus gewinnen

Die erste Phase dient zum Aufwärmen und ist nach ein paar Versuchen gut zu handhaben. Hier ein paar Tipps, wie ihr den Erzbischof zu Beginn des Kampfes in einer Minute in die Knie zwingt.

Erste Phase

Für diese Methode benötigen wir den Flamme-Schleifstein (zu aktivieren an einem Stargazer oder bei Venigni im Hotel), dazu eine möglichst fähige Waffe. In meinem Fall war es die Säbelklinge einer Puppe +5, aber es geht auch mit anderen Waffen.

Legt den Schleifstein in den Gürtel, betretet die Arena und drückt L1 + Quadrat bzw. LB + X, um den Flamme-Schleifstein zu nutzen. Die Wirkung hält 40 Sekunden an und stärkt eure Waffe mit Feuerschaden. Sobald ihr die erste Phase gemeistert habt, spricht nichts dagegen, den Schleifstein erst in der zweiten Phase zu verwenden.

Die ersten Male wird man ganz schon überwältigt.

Andreus ist sehr anfällig gegen Feuer (weshalb sich als Legionsarm vor allem das Flamberge empfiehlt). Wartet seine ersten Angriffe ab, nachdem er auf euch zugetrampelt ist, blockt seine Gliedmaßen möglichst perfekt und schlagt mit der brennenden Waffe auf ihn ein.

Nach ungefähr acht bis neun Treffern sollte er vor Schwäche kurz vornüberkippen und auf dem Boden liegen. Haut weiter mit der brennenden Waffe, es entstehen absurde Schadenszahlen:

5400 Schadenspunkte mit einer Kombo sind keine Seltenheit, Feuer sei Dank.

Das kostet ihn bereits die Hälfte seiner Energieleiste. Bleibt weiter dran und blockt vor allem seine zweimal in Folge wie eine Peitsche benutzte Zunge, da diese den "Verfall"-Status auslöst und eure Waffe beschädigt (siehe Waffen reparieren).

Die Zunge schnalzt einmal von oben nach unten auf euren Kopf und noch einmal von rechts nach links, und das ein wenig verzögert. Nach ein paar Versuchen sollte das Timing sitzen.

Seine übliche Dreierkombo besteht aus einer Wischbewegung mit dem linken Arm, gefolgt von einem vertikalen Dampfhammer in seitlicher Körperstellung und einem weiteren Wischer mit dem rechten Arm. Auch hier ist perfektes Blocken samt Konter nach dem dritten Schlag kein Hexenwerk.

Seine Dreierkombo ist leicht zu kontern.

Nach ein paar weiteren Treffern sollte seine Energieleiste weiß blinken. Benutzt einen schweren Angriff mit R2/RT bzw. einen Fabelangriff, um ihn in den Überwältigbar-Status zu versetzen. Drückt R1/RB, solange er komplett wehrlos ist, und er kassiert extremen Schaden.

Richtet er sich rot glühend auf, folgt gleich eine Arschbombe. Rollt unter seinen Beinen hindurch, vorbei am Hintern und zur Rückseite, um keinen Schaden zu kassieren. Nach vorn auszuweichen kann ebenfalls funktionieren, aber hier ist das Schadenstracking ein wenig sonderbar und man bekommt oft trotzdem etwas ab.

Zweite Phase

In der zweiten Phase mutiert Andreus. Ihm wächst ein Hohepriester aus dem Körper, was nicht nur ekelig und sehr sonderbar klingt, sondern auch so aussieht.

Ihr könnt gegen diese oder gegen die andere Seite kämpfen.

Den dürren Priester, der wie eine Marionette an einem Seil agiert, könnt ihr bekämpfen. Aber das ist nicht der einzige Weg. Stattdessen: Rennt seitlich um Andreus herum zu seinem bekannten Gesicht und attackiert dieses.

Der Priester schnellt zu Beginn immer auf euch zu. Weicht schräg zur Seite aus und sprintet zur Rückseite, wo der Kampf fast wie gewohnt weitergeht.

Andreus ist schneller geworden und sucht öfter Abstand. Zum Beispiel die Attacke, bei der er sich aufrichtet und mit beiden Armen auf den Boden vor sich schlägt (nicht der Wutangriff) - sie erfolgt sichtlich flotter.

Nutzt das Flamberge und bleibt eher auf Abstand. So kann er euch mit seinen schwieriger zu antizipierenden Schlägen keinen Strich durch die Rechnung machen. Wartet wieder die Dreierkombo ab und schlagt danach zu.

Neu ist ein kurzer Ansturm mit dem Kopf, gefolgt von zwei Zungenschnalzern, die sich perfekt blocken lassen wie zuvor. Danach könnt ihr selbst zuschlagen.

Beginnt er furchtbar zu brüllen, prescht er gleich dreimal hintereinander durch die Arena und trampelt euch nieder. Sprintet zur Seite und weicht dreimal aus (klappt besser, wenn man ohnehin auf Abstand geht) und kontert.

Beim Laser gehört neben dem Ausweichen auch ein wenig Glück dazu.

Die letzte fiese Attacke ist ein blauer Laser, bei dem er sich aufrichtet (etwa ab der Hälfte seiner zweiten Gesundheitsleiste). Startet er diese Attacke, sprintet zu seiner linken Körperhälfte, sodass ihr zwischen Gesicht und linkem Bein seid, und weicht aus - so sollte der Laser verfehlen.

Mehr noch: Nachdem er gefeuert hat, liegt der Kopf kurz wehrlos auf dem Boden und kann attackiert werden. Damit kriegt ihr den Gefallenen Erzbischof früher oder später klein.