Lies of P: Puppenkönig Romeo besiegen, Boss im Estella-Opernhaus

Der Puppenkönig in Lies of P ist der abschließende Boss im Estella-Opernhaus.

In einer beeindruckenden Zwischensequenz zeigt er seine wahre Größe und deutet damit ein Stück weit das Ausmaß dieses in zwei Phasen verlaufenden Kampfes an. Die gute Nachricht: Phase eins ist relativ einfach und unkompliziert. Die schlechte Nachricht: Anschließend wird es anspruchsvoller und erst mal müssen wir die Eröffnung überstehen.

Kampf gegen den Puppenkönig gewinnen

Auch wenn die erste Phase halbwegs problemlos verlaufen kann, müssen wir ein paar Feinheiten beherzigen, wenn wir es mit dem Kerl aufnehmen möchten.

Erste Phase

Hier stampft er nach dem Betreten der Arena in eure Richtung, dreht sich beim ersten Angriff oft um die eigene Achse und haut mit der Faust in den Boden. Dies lässt sich gut blocken, gefolgt von einem Konter.

Generell könnt ihr in der ersten Phase am Puppenkönig dranbleiben und seine Nähe suchen. Die Drehung samt Schlag auf den Boden gehört zu seinen häufigsten Angriffen. Wer hier das perfekte Blocken mit anschließendem Konter beherrscht, kann gut Schaden bewirken.

Ausweichen funktioniert ebenfalls, ist aber nicht die beste Wahl, da wir so keinen Haltungsschaden beim Puppenkönig aufbauen, und der ist wichtig für den Überwältigbar-Status.

Sein häufigster Angriff in der ersten Phase.

Belasst es bei einem Treffer, danach sollte er bereits wieder in den Gegenangriff übergehen. Gierig zu agieren kann uns hier schnell zum Nachteil werden. Wiederholt den Ablauf Blocken > Zuschlagen so lange, wie er den Drehangriff nacheinander ausführt.

Für gewöhnlich geht er nach einigen Drehungen über in eine Art Wischangriff mit dem linken Arm. Damit wischt er über den Boden. Weicht in Richtung seines Körpers aus, damit er euch nicht trifft.

Nachdem er circa ein Drittel seiner Lebensleiste verloren hat, fuchtelt er kurz wild um sich. Nutzt den Moment, rennt hinter ihn und verpasst ihm einen aufgeladenen R2-/RT-Angriff.

Dranbleiben kann sich lohnen.

Nutzt er seine verlängerten Arme, um sich in die Höhe zu drücken (sieht aus, als würde er auf Tentakeln marschieren), hopst er in eure Richtung und schwingt das linke Tentakel seitlich. Wie bei dem anderen Wischer weicht ihr zu seinem Körper nach vorn und kontert dann mit einem Schlag.

Sobald er sich zu drehen beginnt und ringsum einen hellblauen Wirbel erzeugt, rennt sofort zu ihm, um in der sicheren Zone zu stehen. Verpasst ihm außerdem einen harten Treffer.

Es sollte nicht lange dauern, bis der Puppenkönig überwältigt werden kann, gefolgt von einem tödlichen Treffer, der massiven Schaden an der Lebensleiste bewirkt.

Bei diesem Angriff müsst ihr seine Nähe suchen, dann erwischt euch der blaue Wirbel nicht.

Bei seinem Wutangriff leuchtet er rot und kippt vornüber. Weicht den Tentakeln einmal aus, wenn er stürzt, und dann ein weiteres Mal, während er auf dem Boden liegt. Er vollführt eine Art Schwimmbewegung mit den Armen an der Seite und die übersieht man schnell einmal.

Der damit abgedeckte Radius ist nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich riesig, also seid gewarnt. Zum Glück erfolgt der Wutangriff nicht allzu häufig.

Für den Rest der ersten Phase bleibt ihr am Puppenkönig dran und weicht in Richtung seines Körpers aus, vor allem, wenn er die Schwinger benutzt. Haut ihm den letzten nötigen Schaden rein, dann geht der Kampf rasch über in die zweite Phase.

Zweite Phase

Aus dem Puppenkönig wird in der zweiten Hälfte Puppenkönig Romeo. Beim eröffnenden Angriff springt er hoch, dreht ein paar Pirouetten und schnellt euch mit seiner gebogenen Sense entgegen.

Weicht nach links vorn aus, wenn er das tut, und kontert mit zwei, maximal drei Schlägen.

Bei seinem Wutangriff (den er gern im Anschluss ausführt) stützt er sich auf die im Boden steckende Sense, zappelt ein wenig und haut dann nach einer Drehung zu. Auch hier gilt: nach links vorn ausweichen und zuschlagen, nachdem er ins Leere geschlagen hat.

Beginnt er mit dem Herumrutschen in der Arena (erkennbar an den Funken unter seinen Füßen), weicht ebenfalls nach links vorn aus und startet direkt aus der Ausweichanimation einen Angriff. Hier empfiehlt sich eine Waffe mit ordentlicher Reichweite.

Ebenfalls aussichtsreich kann der Kampf verlaufen, wenn man Romeo zu den Treppen lockt, bei denen die Arena betreten wurde. Kämpft ihr dort gegen ihn, ist er besser zu handhaben und gezwungen, im engeren Raum zu agieren.

Weicht weiterhin links um ihn herum aus und schlagt zu, nachdem er seine Angriffsanimationen beendet hat.

Immer noch links ausweichen.

Seht ihr, dass Romeo anfängt, seine Waffe mit dem rechten Arm zu schleifen (erkennbar an den Flammen), unterbrecht ihn unbedingt dabei. Das ist unheimlich wichtig. Andernfalls lässt er eine brutale, gefühlt nie endende Kombo vom Stapel, die uns einfach nur zerstört.

Man kann perfektes Blocken probieren, aber die Kombo ist so lang und so wuchtig, dass man es besser nicht dazu kommen lässt. Unterbrecht ihn beim Schleifen einfach mit einem schweren Treffer oder einer Fabelkunst.

Nach dem Sieg über Romeo erhalten wir das Ergo eines weißgebrannten Königs, das Festkleid des Puppenprinzen und Jemandes Halskette.