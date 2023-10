Lies of P: Weiße Dame besiegen, Boss im Vergnügungsviertel

Die Weiße Dame in Lies of P ist ein Boss im Vergnügungsviertel.

Um sie überhaupt erreichen zu können, benötigt ihr den Schlüssel zur Rosa-Isabelle-Straße (siehe Detailseite). Damit lässt sich der nächste Bezirk über das Hotel Krat betreten. Folgt dem Verlauf bis zu einer Arena, in der Musik spielt. Die Gestalt in der Mitte, das ist unser nächster Boss: die Weiße Dame. Wie man sie besiegt, das klärt der Guide.

Kampf gegen die Weiße Dame gewinnen

Der Kampf besteht dankenswerterweise aus nur einer Phase und ist nicht allzu schwierig, auch wenn die Dame sehr schnell unterwegs ist. Außerdem pariert sie den einen oder anderen Angriff von euch mit einem perfekten Block und kontert dann blitzschnell.

Nachdem ihr den Kampf gestartet habt, müsst ihr warten, bis die Energieleiste der Dame erscheint. Vorher könnt ihr sie zwar anvisieren, aber nicht verletzen.

Allerdings, und das ist die gute Nachricht, bewirkt sie nicht den allergrößten Schaden mit ihrem Degen. Man kann sich daher gut auf den Beinen halten und auch ohne perfektes Blocken oder Ausweichen regelmäßig zum Zug kommen.

Beginnen wir mit dem bekannten Tipp, der auch im Kampf gegen die Dame funktioniert: Fallt ihr in den Rücken. Umkreist sie einfach rechts- oder linksläufig und achtet darauf, wenn das Symbol für einen tödlichen Angriff eingeblendet wird.

Perfektes Blocken ist sehr schwierig, aber machbar.

Es ist wirklich so einfach, wie es klingt. Das Angriffstracking der Dame hat herbe Probleme mit dem Umkreistwerden und so solltet ihr leicht in ihren Rücken gelangen.

Prügelt dort auf sie ein, bis sie sich umdreht, oder verpasst ihr einen tödlichen Schlag.

Mit perfektem Blocken (was aber durch ihre Schnelligkeit sehr schwierig ist) könnt ihr sie auch in den Überwältigbar-Status versetzen und sie dann mit einem schweren R2-/RT-Angriff niederstrecken, bevor sie einen tödlichen Treffer kassiert.

Ansonsten könnt ihr auch Consumables farmen, z.B. Wurfzellen bei den Gegnern in dem Areal vor dem Bosskampf. Diese erweisen sich als einfache Möglichkeit, um rasch hohen Schaden zu bewirken.

Kauft im Red Lobster Inn (Malum-Distrikt) beim Schwarzmarkthändler außerdem die maximale Anzahl Thermit, Kadaverkörperflüssigkeit, Wurfkugeln oder was euch sonst in den Sinn kommt.

Mit zahlreichen Wurfobjekten lässt sich die Gesundheitsleiste der Weißen Dame aus sicherer Distanz dezimieren. Einigen Würfen könnte sie ausweichen, aber das ist nicht so wild.

Legt anschließend die nötigen Schläge nach, dann erledigt ihr sie im Nu. Sie droppt u.a. die Maske der weißen Dame. Danach könnt ihr den Bezirk weiter erkunden.