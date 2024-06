Luigi's Mansion 2 HD: Geister bekämpfen - So könnt ihr sie leicht fangen

Ihr verbringt im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD unter anderem viel Zeit damit, Geister zu fangen. Nicht nur, aber es ist doch ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Und dabei gibt es das ein oder andere zu beachten.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr in Luigi's Mansion 2 HD effektiv Geister bekämpft.

Wie bekämpft man Geister in Luigi's Mansion 2 HD?

Die wichtigsten Werkzeuge für die Geisterbekämpfung in Luigi's Mansion 2 HD sind der Stroboblitz und euer Schreckweg 09/15. Drückt kurz die A-Taste oder haltet sie erst etwas länger gedrückt, um den Stroboblitz auszulösen. Dadurch werden Geister geblendet und erstarren kurz, wodurch ihr sie mithilfe eures Schreckweg ansaugen könnt. Einfach den rechten Trigger gedrückt halten.

Jeder Geist verfügt dabei über ein bestimmtes Maß an Gegenwehr und versucht eurem Ansaugversuch zu entkommen. Drückt beim Fangen euren linken Stick in die entgegengesetzte Richtung, in die der Geist zu entkommen versucht. Dadurch füllt sich nach und nach die A-Ruck-Leiste und (je nach aktuellem Upgrade) ihr könnt dann nach mehreren Stufen die A-Taste drücken. Dadurch schwächt ihr ihre Gegenwehr deutlich und könnt sie schneller einfangen.

Wenn ihr es nicht nur mit einem Geist zu tun habt, solltet ihr gegebenenfalls Attacken anderer Geister ausweichen. Saugt ihr gerade mit eurem Schreckweg an einem Geist, könnt ihr währenddessen die B-Taste drücken, um einem Angriff eines anderen Geistes auszuweichen. Achtet darauf, dass ihr das richtige Timing erwischt, nicht zu früh und nicht zu spät!

Weiterhin bringen manche Geister noch Hilfsmittel mit, die den Stroboblitz abblocken. Wenn das zum Beispiel eine Sonnenbrille oder ein Stein ist, könnt ihr diese mithilfe eures Schreckweg entfernen und die Geister dann ganz normal anblitzen. Manchmal müsst ihr sie aber auch eine Attacke ausführen lassen und direkt danach anblitzen, wenn sie kurzzeitig verwundbar sind.

Mithilfe der Düsterlampe könnt ihr solche Geister aber auch dazu bringen, schon vor einem Angriff kurzzeitig ihren Helm oder ihre Sonnenbrille für einen Moment abzunehmen. Nutzt diesen Moment dann, um sie anzublitzen.

Viel Erfolg bei der Geisterjagd in Luigi's Mansion 2 HD.

