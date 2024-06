Luigi's Mansion 2 HD ist eines der Spiele mit der besten Bildqualität auf der Switch

Luigi's Mansion, das 2001 zeitgleich mit dem GameCube veröffentlicht wurde, wurde vor seiner Veröffentlichung skeptisch von Nintendo-Fans beäugt, hat sich aber zu einem echten Klassiker entwickelt und brachte schließlich zwei Fortsetzungen hervor: 2013 auf dem Nintendo 3DS und 2019 auf der Nintendo Switch.

Während die Switch 2 immer näher rückt und ansonsten relativ wenig neue Spiele angekündigt sind, hat Nintendo beschlossen, eine verbesserte Version des zweiten Teils mit HD-Grafik und anderen Qualitätsverbesserungen zu veröffentlichen. Aber hat sich hier groß etwas verändert? Digital Foundry hat sich Luigi's Mansion 2 HD etwas näher angeschaut.

So schlägt sich Luigi's Mansion 2 HD auf der Nintendo Switch

Bei 3DS-Spielen gibt es demnach immer gewisse Unsicherheiten, da diese in mancher Hinsicht zwar modern, aber mit erheblichen Textur- und Geometriebeschränkungen verbunden sind, was auf den relativ schwachen Prozessor und den kleinen Bildschirm mit seiner niedrigen Auflösung zurückzuführen ist. Luigi's Mansion 2 zählt jedoch zu den eher interessanteren Beispielen, da es zu den visuell beeindruckendsten Spielen auf dem Nintendo 3DS gehört und die Fähigkeiten des Systems perfekt nutzt.

Luigi's Mansion 2 hat ein grundlegend anderes Design als das Original mit einem missionsbasierten Gameplay, das für kurze Handheld-Spielsessions sinnvoll ist. Der Kern des Spiels bleibt jedoch der Serie treu: Man löst Rätsel, bekämpft Geister und richtet dabei allerhand Chaos an. Die Entwickler der Neuauflage, Tantalus, mussten die Grafik an die Switch anpassen, ohne das Erscheinungsbild des Spiels vollständig zu verändern. Technisch gesehen ist das Ergebnis kein Vergleich zu Luigi's Mansion 3, aber es ist dennoch ein ansehnliches Update der ursprünglichen Grafik. Figuren und Umgebungen haben mehr geometrische Details, Texturen und Schatten sind höher aufgelöst, und die Beleuchtung wurde erheblich verbessert - selbst die Wolken wirken fluffiger.

Beim ersten Blick auf die Switch-Version könnte man meinen, dass das Spiel immer so ausgesehen hat. Erst dann, wenn man zum 3DS-Original zurückkehrt, erkennt man den Aufwand, der in die Verbesserung der Präsentation gesteckt wurde. Bereits das erste Anwesen zeigt laut Digital Foundry alles, was man über das Upgrade der 3DS-Version wissen muss. Man beschreibt es als eine sehr intelligente, saubere Verbesserung, die das ursprüngliche Erscheinungsbild von Luigi's Mansion 2 perfekt beibehält, aber genug Verbesserungen einführt, um es wie eine definitive Version aussehen zu lassen.

Die Bildqualität ist demnach vielleicht der stärkste Punkt des Remakes. Luigi's Mansion 2 HD zielt im TV-Modus auf native 1080p und im Handheld-Modus auf 720p ab, wobei beide Modi eine großartige Kantenglättung bieten. Das Ergebnis ist eine der besten Bildqualitäten, die Digital Foundry je auf der Switch gesehen hat – ein super scharfes, sauberes Spiel von vorne bis hinten. Man sieht es als perfektes Beispiel dafür, wie man durch gute Bildqualität und scharfes Grafikdesign etwas Attraktives auch auf schwächerer Hardware schaffen kann. Das Gleiche gilt für die Benutzeroberflächenelemente, die vollständig für 1080p überarbeitet wurden und zu scharfen, klaren Schriften und Menüs führen.

Das Spiel zeigt sich auf der Switch deutlich verbessert im Vergleich mit dem 3DS-Original und läuft mit festen 30 fps. | Image credit: Digital Foundry

Interessant ist auch die Bildrate. In seiner ursprünglichen Form läuft Luigi's Mansion 2 auf dem 3DS mit einer nicht festgelegten Bildrate, die meistens instabil ist und bei etwa 30 fps liegt. Auf der Switch gibt es keinen 60-fps-Modus, sondern eine feste 30-fps-Bildrate, was angesichts des Gameplays sinnvoll ist. Und dabei gibt es auch keine Probleme. Digital Foundry kommt daher zu dem Schluss, dass diese Version von Luigi's Mansion 2 in fast jeder Hinsicht besser ist. Das Einzige, was hier wirklich fehlt, ist die Unterstützung für stereoskopisches 3D, das auf dem 3DS gut funktioniert hat, aber auf der Switch natürlich nicht unterstützt wird.