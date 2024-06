Luigi's Mansion 2 HD: Was sind Goldknochen und wie kriegt man sie?

Ihr habt im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD die Chance, in einem Level einen Goldknochen zu finden. Unter besonderen Umständen kann das ein sehr nützliches Item für euch sein, das euch vielleicht ein bisschen Frust und Ärger erspart.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr in Luigi's Mansion 2 HD einen Goldknochen finden könnt und was er euch bringt.

Wie findet man Goldknochen in Luigi's Mansion 2 HD?

Der Goldknochen verschafft euch in Luigi's Mansion 2 HD ein zweites Leben. Normalerweise ist es so, dass die Mission scheitert, solltet ihr sämtliche Gesundheit verlieren. Game Over! Der Goldknochen verhindert das, denn er sorgt dafür, dass der Geisterhund euch wiederbelebt und eure Gesundheit wiederherstellt.

Dazu müsst ihr allerdings erst einmal einen Goldknochen erhalten. Und die findet ihr nicht an festen Stellen in einem Level. Ihr müsst zuerst einmal in einem Level 200 Gold einsammeln, bevor ihr die Chance habt, einen Goldknochen zu finden. Also schaut in jede Ecke des Spiels und saugt ordentlich Geld ein.

Habt ihr diese Grenze von 200 Gold überschritten, findet ihr normalerweise relativ schnell einen Goldknochen. Untersucht dazu alle möglichen Objekte in der Spielwelt, die sich dafür anbieten, zum Beispiel Schränke, Regale, Schubladen, Fässer und so weiter. In jedem beliebigen Versteck kann sich dann ein solcher Goldknochen befinden.

Wie gesagt, ihr braucht mindestens 200 Gold dafür, doch habt ihr die erst einmal erreicht, findet sich auch schnell ein Goldknochen. Je nach Level dauert es mal mehr, mal weniger lang, 200 Gold zu erreichen. Womit wir wieder bei einem wichtigen Punkt wären: Erkundung in Luigi's Mansion 2 HD lohnt sich!

