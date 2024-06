Luigi's Mansion 2 HD: Wie benutzt man den Schreckweg 09/15 richtig?

Mit das wichtigste Hilfsmittel im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD ist der Schreckweg 09/15. Ohne dieses Gerät geht im Grunde gar nichts, aber was könnt ihr eigentlich damit anstellen?

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr in Luigi's Mansion 2 HD den Schreckweg 09/15 richtig einsetzt und was ihr damit machen könnt.

Luigi's Mansion 2 HD: Schreckweg 09/15 Inhalt: