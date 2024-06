Luigi's Mansion 2 HD: Wie kann man Gegenstände tragen und schießen?

Im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD geht es nicht nur darum, Geister einzusaugen. Manchmal müsst ihr im Spiel auch Gegenstände tragen und schießen, um an bestimmten Stellen weiterzukommen oder interessante Dinge zu finden.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr in Luigi's Mansion 2 HD Gegenstände tragen und schießen könnt.

Wie kann man in Luigi's Mansion 2 HD Gegenstände tragen und schießen?

Manche Gegenstände in Luigi's Mansion 2 HD sind schlicht zu groß, um sie mit eurem Schreckweg einzusaugen. Was aber in dem Fall auch gut so ist, denn ihr braucht solche Dinge dann häufig für andere Sachen.

Zum Beispiel könnt ihr Eisblöcke ansaugen, zu einem Feuer tragen und sie dadurch zum Schmelzen bringen. Oder ihr bringt umgekehrt ein brennendes Stück Holz oder Kohle zu einer Eisfläche und lasst sie schmelzen. Gleichermaßen könnt ihr an verschiedenen Stellen einen Eimer und Wasser füllen und damit etwa Pflanzen zum Wachsen bringen.

Anders gesagt: Es gibt so einige Stellen in Luigi's Mansion 2 HD, an denen ihr einerseits Gegenstände tragen und schießen müsst, um weiterzukommen. Andererseits kann es euch dabei helfen, an mehr Geld oder an Sammelobjekte zu kommen.

Um einen Gegenstand zu tragen, saugt ihr ihn wie gewohnt an, indem ihr den rechten Trigger gedrückt haltet. Ist er erst einmal angesaugt, könnt ihr die Taste dann loslassen und Luigi trägt das Objekt durch die Gegend. Bedenkt dabei nur, dass er währenddessen langsamer unterwegs ist. Gleichermaßen könnt ihr mit dem rechten Stick ein Objekt nach oben oder unten ausrichten.

Haltet ihr dann den linken Trigger gedrückt, wird der Gegenstand in die Richtung, in die ihr gerade guckt, abgeschossen. Ein Toad fliegt zum Beispiel ein gutes Stück, während ein gefüllter Wassereimer mehr oder weniger einfach auf dem Boden vor euch abgestellt wird. An bestimmten Stellen seht ihr, wenn ihr richtig steht, auch ein Fadenkreuz. Feuert ihr dann einen Gegenstand oder Toad ab, landet euer Geschoss automatisch an der anvisierten Stelle.

Manchmal lohnt es sich, einfach ein wenig zu experimentieren, ob und wie ihr bestimmte Gegenstände ansaugen und schießen könnt. Vielleicht entdeckt ihr dadurch ja etwas, was euch weiterhilft!

Zurück zum Luigi's Mansion 2 HD: Gegenstände tragen und schießen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Luigi's Mansion 2 HD:

Zurück zu: Luigi's Mansion 2 HD - Komplettlösung (Switch), Tipps und Tricks

Luigi's Mansion 2 HD: Buu Huu Fundorte - Hier verstecken sie sich

Luigi's Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte - Hier müsst ihr suchen