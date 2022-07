Marvel's Midnight Suns: Spider-Man schwingt sich ins Rampenlicht

Spider-Man ist ein bekannter Held aus dem Marvel-Universum und der neuste Zugang in Fireaxis Studios' kommenden Titel Marvel's Midnight Suns. Heute der Held seinen eigenen kleinen Trailer, in dem der umherschwingende Spinnenwebenwerfer vorgestellt wird.

Iron Man und Captain America haben sich bereits von ihrer besten Seite gezeigt. Nun ist es an Spider-Man einen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt hinzulegen. In seinem schwarzen-goldenen Anzug schwingt sich der Superheld in die Action und weiß seine Spinnenweben taktisch im Kampf einzusetzen. Seht selbst:

Abseits seiner üblichen Tricks hat der Held auch noch ein paar neue Techniken zum Bekämpfen von Dämonen in der Hinterhand, was sich im Kampf gegen Lilith, die Mutter aller Dämonen, als ziemlich nützlich erweisen dürfte.

Mehr zu Marvel's Midnight Suns:

Wie ihr vielleicht gehört habt, leiht Yuri Lowenthal, der Spider-Man bereits in vielen Videospielen gesprochen hat, auch hier dem Spinnenmann wieder seine Stimme.