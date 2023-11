HyperX QuadCast im Angebot: Mikrofon für Streamer jetzt 40 Prozent billiger

Darf ich vorstellen: Dieses Standmikrofon begleitet mich nun schon einige Jahre und besitzt einige Vorzüge, die ich nicht mehr missen möchte. Das HyperX QuadCast ist optisch ein Hingucker, lässt sich per USB schnell anstecken und besitzt mehrere praktische Funktionen.

Mit vibrations- und stoßgeschützter Halterung geht HyperX gegen Nebengeräusche vor und hat auch einen Popschutz integriert. Am besten ist der Knopf zum Stummschalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Mikrofonen müsst ihr hier nur oben auf das Mikrofon tippen - eine leichte Berührung reicht bereits und die rote LED-Leuchte erlischt gemeinsam mit eurer Stimme. So seht ihr auch schnell, wenn ihr stumm seid, was ohne LED-Anzeige zu einigen Selbstgesprächen im Sprachchat führen könnte. Zusätzlich könnt ihr manuell aus den verschiedenen Richtcharasteristiken stereo, omnidirektional, kardioid und bidirektional wählen.

Das HyperX QuadCast Gamer-Mikrofon gibt es auf Amazon aktuell für nur 82,99 Euro. Möglich macht das der Black-Friday-Deal, mit dem ihr euch über 40 Prozent des ursprünglichen Preises spart - das sind etwa 57 Euro, die ihr lieber zur Seite legen könnt.