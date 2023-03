Hearthstone: Mit dem Jahr des Wolfs wirft Blizzard das Kernset neu zusammen

So schön wir uns jetzt auch an die aktuellen Decks in Hearthstone gewöhnt haben, bald mischt Blizzard die Karten neu. Im April erscheint nicht nur das Festival der Legenden, die erste Erweiterung von 2023, auch das Kernset wird im neuen Jahr des Wolfs aktualisiert.

Heult ihr jetzt den Mond an oder freut ihr euch?

Blizzard verabschiedet sich dann von Karten aus den Erweiterungen Geschmiedet im Brachland, Vereint in Sturmwind und Gespalten im Alteractal verabschiedet. Stattdessen gibt es im Standardformat dann nur noch Karten aus Reise in die Versunkene Stadt, Mord auf Schloss Nathria, Marsch des Lichkönigs und Festival der Legenden.

Natürlich kommt da noch das Kernset obendrauf. Dieses bringt ein Update für das Schlüsselwort "Handelbar". Dieser Effekt wird zu einem dauerhaften Schlüsselwort und erhält im Jahr des Wolfs neue Vertreter, die für mehr Flexibilität in den Decks sorgen können.

Erinnert ihr euch noch an die magnetischen Karten? Mechs, die richtig nebeneinander positioniert einfach zu einer Kampfmaschine fusionieren und ihre Werte, Effekte und Verzauberungen teilen? Ja, genau diese Karten findet ihr bald wieder im Kernset - erst einmal aber nur vorübergehend. Ob sich die magnetischen Diener länger an das Kernset heften, ist Zukunftsmusik.

Die Priester erhalten eine Aktualisierung und ein neues Schlüsselwort. Da Priester nur dann heilen können, wenn auch wirklich Schaden genommen wurde, erhält die Klasse die "Überheilung", ein Schlüsselwort, das für zusätzliche Effekte sorgt, wenn die Kreatur über seine maximalen Leben hinaus geheilt wurde.

Eine Roadmap für das Jahr des Wolfs hat Blizzard in seinem Blog auch gleich geteilt. Hier sehen wir insgesamt drei Erweiterungen und viele weitere neue Inhalte und Überarbeitungen, die noch anstehen.