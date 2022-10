Modern Warfare 2: Erster Tag, erster Exploit - Spieler entdecken unbegrenzten taktischen Sprint

Direkt am ersten Tag haben Spieler und Spielerinnen in Call of Duty: Modern Warfare 2 einen ersten Exploit entdeckt.

Dieser sorgt dafür, dass man unendlich oft nacheinander den taktischen Sprint einsetzen kann.

Einfach, aber effektiv

Der taktische Sprint bringt euch schnell über die Map. Wer den Exploit ausnutzt und unbegrenzt davon profitiert, ist also deutlich rasanter unterwegs.

Wer zum Ende eines taktischen Sprints einen Nahkampfangriff ausführt, kann den Sprint sofort wieder einsetzen. Normalerweise gäbe es hier eine kurze Cooldown-Phase, die exakt das verhindern soll.

Aktuell ist das nicht der Fall und es ist davon ausgehen, dass Infinity Ward sich diesem Problem relativ schnell, sozusagen im Sprinttempo, annehmen wird.

"Dies ist definitiv ein Exploit, der gepatcht werden wird", schreibt etwa ein Reddit-User. Ein anderer ist grundsätzlich unzufrieden damit: "Der taktische Sprint war eines der schlimmsten Dinge, die Call of Duty je passiert sind."