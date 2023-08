Modern Warfare 3: Beta-Termine und neue Kampagnen-Infos bestätigt

Activision Blizzard hat ein paar neue Details zu Call of Duty Modern Warfare 3 bekannt gegeben, darunter die Termine zur Multiplayer-Beta.

Außerdem geht man etwas näher auf Operation 627 ein, die erste Mission von Modern Warfare 3.

Ein filmreifer Auftakt

Operation 627 wurde während der Opening Light Live vorgestellt und soll ein „filmisches Erlebnis“ bieten, das die Kampagne von Modern Warfare 3 einleitet.

Hier ist der Gameplay-Trailer dazu:

Am 5. Oktober 2023 kehrt wiederum Call of Duty Next auf Twitch und YouTube zurück. Hier könnt ihr neue Einblicke in den Multiplayer-Part des Spiels und zu Call of Duty Mobile erwarten.

Das Event markiert zudem den Auftakt zur Multiplayer Open Beta von Modern Warfare 3.

Die Beta läuft über zwei verlängerte Wochenenden. So sieht der Zeitplan aus:

Beta-Wochenende 1 (exklusiv auf PS5 und PS4)

Start für Vorbestellerinnen und Vorbesteller: 6. Oktober 2023, 19 Uhr

Start für alle anderen: 8. Oktober 2023, 19 Uhr

Ende: 10. Oktober 2023, 19 Uhr

Beta-Wochenende 2 (PC, Xbox, PlayStation)