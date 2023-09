Modern Warfare 3 enthüllt Zombie-Modus: Mehr Untote und eine offene Welt

In einem neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 wird der Zombie-Modus vorgestellt. Dieser wird von Treyarch entwickelt und bietet ein Open-World-Erlebnis mit einer enormen Anzahl an Zombies, die ihr mit euren Trupps bekämpft.

Die Zombies sind nur einer von vielen Krisenherden

"Bereitet euch darauf vor, gegen eine größere Anzahl von Untoten als je zuvor anzutreten", heißt es im Blog von Activision. In diesem Modus, der nun endlich im Modern-Warfare-Universum Einzug erhält, müsst ihr die untote Bedrohung eindämmen.

"Modern Warfare Zombies kombiniert das Beste der Modern Warfare-Karten und -Systeme mit den bewährten Kernfunktionen von Treyarch Zombies und stellt eine völlig neue Variante des bei den Fans beliebten dritten Spielmodus dar, der zusammen mit der Kampagne und dem Multiplayer-Modus bei der Veröffentlichung von Modern Warfare III eingeführt wird."

"Macht euch bereit, die Invasion durch verschiedene Regionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad einzudämmen, mit den wichtigsten Zombies-Features und einer Reihe von Geheimnissen, die es zu entdecken gilt", so Activision. Zusätzlich gibt es noch passende Story-Missionen.

Modern Warfare 3 soll am 10. November 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series erscheinen und entsteht durch die Zusammenarbeit von Sledgehammer und Infinity Ward.