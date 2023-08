Modern Warfare 3 offiziell enthüllt, erster Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Nach dem heutigen In-Game-Event in Call of Duty Warzone wurde Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell angekündigt.

Wie bereits bekannt, erscheint der neue Teil der Reihe am 10. November 2023.

Erster Trailer und Vault Edition

Unter anderem wird ein Cross-Gen-Bundle des Shooters angeboten, das Early Access für die Open Beta und die Kampagne (eine Woche früher) umfasst.

Die Vault Edition von Modern Warfare 3 bietet folgendes:

Kampagne Early Access (Vorbestellerbonus)

Open Beta Early Access (Vorbestellerbonus)

Soap Operator Pack (Vorbestellerbonus)

Nemesis Operator Pack (Captain Price, Ghost, Warden, Makarov)

2 Weapon Vaults

"In der direkten Fortsetzung des rekordverdächtigen Modern Warfare 2 treten Captain Price und die Task Force 141 gegen die ultimative Bedrohung an", heißt es. "Der Ultranationalist Vladimir Makarov dehnt seinen Einfluss auf die ganze Welt aus und zwingt die Task Force 141 zu einem Kampf, wie sie ihn noch nie erlebt haben."

Weiterhin führt das Spiel "Open Combat Missions" ein. Diese ergänzen die bekannten "filmreifen Missionen" und sollen euch zusätzliche Entscheidungen im Hinblick darauf geben, wie ihr die Mission abschließt.

"Wenn ihr z. B. Stealth-Techniken bevorzugt, könnt ihr eine OCM ohne Licht, mit Nachtsichtgeräten und schallgedämpften Waffen durchführen und eure Ziele erreichen, ohne dass eure Gegner wissen, dass ihr überhaupt da wart."

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass alle 16 Launch-Maps aus dem zweiten Modern Warfare von 2009 enthalten sein werden. Diese wurden spielerisch und grafisch modernisiert, dabei wurde aber laut Activision besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass sie die Aspekte beibehalten, die sie so beliebt machten.