Modern Warfare 3: Neue Details zu Zombies, Perks und Kampagne bestätigt.

Vor der vollständigen Enthüllung am heutigen Abend hat Activision frische Details zu Call of Duty: Modern Warfare 3 bekannt gegeben.

Unter anderem soll Modern Warfare 3 etwa "das umfangreichste Zombies-Erlebnis aller Zeiten" bieten.

Was wurde noch bestätigt?

Modern Warfare 3 wird außerdem die "neue Open-Combat-Missionen in der Kampagne" einführen, heißt es.

Weiterhin erwarten euch die neuen Kampfwesten und ein neues Perk-System zur Personalisierung der Multiplayer-Operatoren.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3:

Die Rede ist weiterhin von einer neuen Tac-Stance-Bewegung und After-Market-Teilen, die die Anpassungen beim Gunsmith auf ein neues Niveau bringen sollen.

Zusätzlich enthüllte Activision Call of Duty HQ, eine einheitliche Anlaufstelle für alle Call-of-Duty-Inhalte. Die soll es euch ermöglichen, nahtlos auf verschiedene Spiele und Modi zuzugreifen.

In Bezug auf frühere Gerüchte klärte Activision auf, dass das Sequel-Konzept schon lange geplant war.

"Unsere Vision, aufeinanderfolgende Modern-Warfare-Spiele zu veröffentlicht, wurde über Jahre hinweg entwickelt", heißt es. Für Teil habe Sledgehammer Games eng mit Infinity Ward zusammengearbeitet.

Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, Xbox und PlayStation, offiziell enthüllt wird es am heutigen Abend ab 19:30 Uhr in Call of Duty Warzone.

