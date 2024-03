MultiVersus kommt wieder und das schneller als ihr denkt

Am 28. Mai dürft ihr endlich wieder mit euren liebsten Comic-Helden gegeneinander antreten, denn MultiVersus kehr zurück! Egal, ob DC Comics, Looney Tunes, Cartoon Network, Game of Thrones, Tom & Jerry, die Gremlins oder Rick & Morty, für jeden ist in diesem Kampfspiel ein passender Charakter aus der Feder von Warner Bros. da.

MultiVersus öffnet seine Tore ein weiteres Mal

"Das Team hat euer Feedback gehört und eine Menge aus unserer offenen Beta gelernt", so Game Director Tony Huynh, als er den Termin für die Wiederkehr des Brawlers MultiVersus in diesem Video ankündigte.

"Hier bei Player First Games war es immer unser Bestreben, einen Jump'n'Run zu entwickeln, den ihr genauso lieben werdet wie wir. Interessante Änderungen am Spiel umfassen etwa neue spielbare Figuren, neue Stages und Moves sowie eine Umstellung auf die Unreal Engine 5. Auch ein neuer PvE-Modus und neue Belohnungen stehen für die Spieler im Mai bereit.

MultiVersus war recht beliebt und erzielte 2022 in der offenen Beta mehr als 143.000 gleichzeitige Spieler. Mehr als 20 Millionen Spieler hatten sich das Spiel in der Beta-Phase bereits innerhalb eines Monats heruntergeladen. Jedoch sank die Spielerzahl jeden Monat ein wenig und sank im Februar 2023 - also sieben Monate nach dem Beta-Start - auf unter 1.000 gleichzeitige Spieler. Mal sehen, ob Player First Games die Fans dieses Mal länger in den Kampfarenen halten kann.