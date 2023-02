MultiVersus hat auf Steam 99 Prozent seiner Spieler verloren.

MultiVersus hat seit seinem Debüt sage und schreibe 99 Prozent der Spielerinnen und Spieler auf Steam verloren.

In Spitzenzeiten spielten rund 153.000 Spielerinnen und Spieler das Free-to-play-Prügelspiel auf Steam. Einen Monat nach dem Launch hatte Warner Bros Games mitgeteilt, dass der Titel von mehr als 20 Millionen Spielerinnen und Spielern heruntergeladen und gespielt wurde.

Was ist denn hier passiert?

Seitdem ging es deutlich bergab, wie auch Zahlen von SteamDB zeigen. Erstmals ist die Höchstzahl der täglichen Spielerinnen und Spieler unter 1.000 gefallen.

Woran liegt es? Ein Grund dafür dürfte die Reaktion auf den Inhalt von Season 2 für das Spiel sein, worüber es wiederholt Beschwerden gaben.

Gab es in der ersten Season noch fünf neue Charaktere (Rick, Morty, Gizmo, Stripe und Black Adam) in zwei Monaten, kam seit dem Start von Season 2 am 15. November 2022 mit Marvin the Martian nur eine neue Figur hinzu.

In dieser Woche sollte eigentlich auch Season 3 starten, allerdings hat Entwickler Player First Games dies nun auf den 31. März 2023 verschoben. Spielerinnen und Spieler sollen dadurch mehr Zeit haben, um den Battle Pass für Season 2 zu vervollständigen.

Was aber wiederum für Kritik sorgte, denn die hatten sich mit Season 3 neue Charaktere erhofft. Auch das Monetarisierungssystem des Spiels steht in der Kritik. Viele Skins sind mit Premium-Währung verbunden und kosten rund 15 Dollar.

Dass Spiele mit der Zeit an Spielerinnen und Spielern einbüßen, ist zu erwarten. Ein solch starker Einbruch wie bei MultiVersus ist dennoch überraschend. Anderen Spielen wie Brawlhalla oder auch Konamis eFootball, das einen denkbar schlechten Start hatte, erging es zum Beispiel besser als MultiVersus.

Konkrete Zahlen zu den Konsolen liegen nicht vor, aber laut TrueAchievements entspricht die Zahl der aktiven Xbox-User nach einer Analyse von rund zwei Millionen Xbox-Spieleraccounts nur noch rund vier Prozent dessen, was man zum Launch sah.