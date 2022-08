NBA 2K23: Erster Gameplay-Trailer ist da

Wie sieht das Gameplay in diesem Jahr in NBA 2K23 aus? Diese Frage beantwortet euch der erste Gameplay-Trailer.

Um es kurz zu spoilern: Es sieht nach Basketball aus. Ich weiß, ziemlich verrückt.

Ein kurzer Eindruck

Was euch in diesem Jahr in NBA 2K23 spielerisch erwartet, seht ihr hier im Trailer:

Detaillierte Gameplay-Informationen sollen noch im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden.

Auf dem Cover der Standard Edition und Digital Deluxe Edition von NBA 2K23 ist diesmal Devin Booker abgebildet.

Außerdem gibt es noch eine Michael Jordan Edition des Basketballspiels sowie eine Championship Edition.

NBA 2K23 wird am 9. September 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.