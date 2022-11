Need for Speed Unbound: Diese PC-Anforderungen halten das unbändige Spiel an der Leine

Am 29. November erscheint Need for Speed Unbound für PC, PlayStation 5 und die beiden Xbox-Series-Konsolen. Welche Hardware das Spiel von Entwickler Criterion am PC benötigt, wie es mit Crossplay aussieht und mit wie viel FPS ihr über die Strecken düst, hat Electronic Arts nun verraten.

Auch für Unbound gibt es Einschränkungen

Der Vorab-Download ist bereits auf PC und Xbox gestartet, für PlayStation-Spieler beginnt dieser am 26. November für die Palace- und am 29. November für die Standard-Version. Beide Editionen erscheinen auch ein paar Tage später als auf den anderen Plattformen. Auf der PS5 schafft das Spiel 4K mit bis zu 60 FPS, auf der Xbox Series X ebenfalls. Nur die kleine S kann das Spiel nur mit 1080p und 60 FPS wiedergeben.

Als PC-Spieler müsst ihr euch darüber aber keine Gedanken machen. Viel wichtiger ist es doch zu wissen, ob euer PC Startklar für die ungezügelte Horse-Power der dicken Karren aus Need for Speed Unbound ist. EA hat hierzu konkrete Angaben auf der Website des Spiels veröffentlicht.

PC-Anforderungen (minimum):

Betrtiebssystem: Windows 10 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600

Grafikkarte: GTX 1050 Ti / RX 570

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

DirectX: DirectX 12

Speicher: 50 GB

Internetverbindung: 1 Mbit/s

PC-Anforderungen (empfohlen):

Betrtiebssystem: Windows 10 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Grafikkarte: RTX 2070 / RX 5700

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

DirectX: DirectX 12

Speicher: 50 GB

Internetverbindung: 1 Mbit/s

Zusätzlich gibt Electronic Arts noch Details zum Crossplay. Dieses wird im Lakeshore-Online-Modus verfügbar sein. Das ist der Online-Multiplayer des Spiels. Plattformübergreifendes Spielen ist bereits aktiviert. Beim ersten Start von Need for Speed Unbound sollte dazu eine Benachrichtigung erscheinen. Bei den Xbox-Konsolen kann es sein, dass diese Option erst in den Einstellungen akltiviert werden muss.