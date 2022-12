Need for Speed Unbound - Schnell Geld verdienen, um eure liebsten Autos zu kaufen

In Need for Speed Unbound benötigt ihr eine Menge Geld. Immerhin wollt ihr eure Garage ausbauen und diese mit schicken Autos füllen, die ihr wiederum nach Belieben tunen möchtet. Damit ihr schnell dem Traum eurer perfekten Autos näher kommt, zeigen wir euch in diesem Artikel, wie ihr in Need for Speed Unbound schnell Geld verdienen könnt.

So schnell wie möglich aufsteigen, viele heiße Flitzer besitzen und beim Tuning so richtig kreativ werden – all das geht nur mit der nötigen Knete. Wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid oder eine Abkürzung sucht, um schneller an Geld zu kommen, dann seid ihr hier richtig. Wir zeigen euch die einfachsten Wege, um euer Einkommen zu verbessern.

Rasend schnell Geld verdienen in Need for Speed Unbound

Es gibt im Spiel mehrere Möglichkeiten, um euren Geldbeutel aufzufüllen. So etwa das Abschließen von Rennen und Aktivitäten, wie Speed-Trap und Speedrun. Klar. Was sich aber besonders lohnt, ist diese Aktivitäten immer wieder zu wiederholen. So erhaltet ihr am effektivsten und am langfristigsten Geld. Dieses könnt ihr auch gleich investieren, um noch mehr Gewinne zu erzielen.

Die Garage in Need for Speed Unbound füllt sich eben nicht mit Luft und Liebe.

Eine weitere Sache, die euch dabei helfen kann, schnell viel Geld zu verdienen, ist nämlich das Aufrüsten eurer Fahrzeuge. Ihr steckt euer verdientes Geld in Upgrades, um in Rennen besser abzuschneiden. So erhaltet ihr am Ende dann auch mehr Kohle und landet in einer wahren Geldspirale.

Bei den Einsätzen solltet ihr aber im Hinterkopf behalten, dass ein höherer Buy-in auch ein höheres Risiko bedeutet und ihr so auch mehr Geld verlieren könnt. Ebenfalls solltet ihr darauf achten, dass eure Fähigkeiten und Fahrzeuge auch wirklich gut genug für die anspruchsvollen Rennen sind.

Kleine Tricks für den großen Geldbeutel

Riskant, aber durchaus rentabel können außerdem die Seitenwetten sein. Hier könnt ihr durch diese kleinen Wetten ein wenig mehr Geld absahnen, wenn ihr sie klug einsetzt. Natürlich könnt ihr auch diesen Wetteinsatz verlieren, aber da es sich nur um geringe Summen handelt, ist der Verlust nicht allzu groß, wenn es doch mal nicht klappen sollte. Gewinnt ihr hingegen, habt ihr euch ohne viel Aufwand ein nettes Sümmchen dazuverdient.

Durch einen kleinen Glitch ist es ebenfalls möglich schnelles Geld zu machen. In einem Video wird erklärt, wie ihr den Bug ausnutzt, um bei erfolgreicher Flucht vor der Polizei eine große Summer Geld einzukassieren:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Artikel weiterhelfen konnten und wünschen euch noch viel Spaß auf der Piste.