Need for Speed Unbound zeigt im neuen Trailer Risiken und Belohnungen

Electronic Arts und Criterion zeigen einen neuen Gameplay-Trailer zum jüngst angekündigten Need for Speed Unbound.

Das Video konzentriert sich auf die Risiken und Belohnungen im Rennspiel.

Risiko gefragt

Laut EA müsst ihr in Need for Speed Unbound Risiken eingehen, um euch an die Spitze zu setzen.

Ihr entscheidet, "wann ihr alles aufs Spiel setzt, riesige Drifts auf der Straße zeigt, die Cops abhängt oder Wetten gegen gegnerische Racer abschließt".

Weitere Meldungen zu Need for Speed Unbound:

Letztlich geht es darum, den schnellsten Weg zu finden, auf dem sich genug Geld verdienen lässt. So nehmt ihr an der wöchentlichen Qualifikation teil und schafft es zu The Grand, dem ultimativen Rennen in Lakeshore.

Hier ist der neue Trailer:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Für das Rennspiel verspricht EA außerdem 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.