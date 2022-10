EA fängt endlich an, das neue Need for Speed anzuteasern

In diesem Jahr soll noch ein neues Need for Speed erscheinen und jetzt, weniger als drei Monate vor Jahresende, beginnt EA endlich mit den Teasern.

Zumindest offiziell, denn einige Leaks und Berichte gab es dazu schon. Die offizielle Vorstellung erfolgt wohl noch diese Woche.

Was bietet das neue Need for Speed?

Aktuellsten Berichten zufolge soll das neue Need for Speed im Dezember veröffentlicht werden.

Auf Twitter deutet Publisher EA eine Vorstellung in dieser Woche an, zudem hat man bereits das Titelbild und das Profilbild des offiziellen Twitter-Accounts geändert.

Relativ wortkarg – nur mit einem Augen-Emoji – reagiert man auf die Nachfrage eines Fans:

👀 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Die Erwartungen an das neue Need for Speed sind hoch, denn erstmals seit 2012 ist wieder Criterion dafür verantwortlich. Bisher noch unbestätigten Berichten zufolge soll der neue Teil nicht mehr für Last-Gen-Konsolen erscheinen und einen Cartoon-artigen Stil haben.

Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für 2021 geplant, allerdings musste Criterion dabei helfen, das problembehaftete Battlefield 2042 zu veröffentlichen.