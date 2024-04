Beliebtes One Piece Spiel kommt doch noch auf die Nintendo Switch!

Bandai Namco hat eine Umsetzung von One Piece Odyssey für die Nintendo Switch angekündigt.

Die Switch-Version wird am 26. Juli 2024 veröffentlicht.

Mit neuen Inhalten

Einerseits bietet die Nintendo-Switch-Fassung "Wiedersehen der Erinnerungen" als zusätzliches Szenario. Dieses kann nach dem Beenden des Hauptspiels gespielt werden.

Außerdem gibt es weitere Outfits, zum Beispiel die "Traveling Outfits", das "Sniper King's Traveling Outfit" sowie die "City of Water Outfits", die hier ihr Debüt geben.

Ursprünglich wurde One Piece Odyssey Anfang 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PlayStation 4 veröffentlicht.

In Anas Test lest ihr, dass es sich dabei um eine etwas langsame, aber extrem stimmungsvolle Party für 25 Jahre One Piece handelt.