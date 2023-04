One Piece Odyssey: Reunion of Memories ist die erste Erweiterung für das Piratenabenteuer

Ihr habt Lust, noch mehr Abenteuer in One Piece Odyssey zu erleben? Dann habt ihr Glück, denn Bandai Namco hat eine erste Erweiterung für das Piratenspiel rund um die Strohhüte angekündigt.

Neue Erinnerungen schaffen

Der Name des DLCs ist Reunion of Memories. Bandai Namco schreibt über den Inhalt der Erweiterung, dass die Erinnerungen dort nicht mehr dieselbe sind. Wieder einmal muss die Strohhutbande ein neues Mysterium lösen und wird dafür erneut an verschiedene Orte aus dem Spiel befördert.

Hier seht ihr den Trailer zum DLC, in dem ihr am Ende sogar Enel sehen könnt:

Nachdem sich die Strohhüte nach ihrem letzten großen Abenteuer ausgeruht haben, geht es also direkt weiter. Kurz bevor sie wieder die Segel setzen wollen, taucht ein geheimnisvolles Mädchen auf, das Ähnlichkeiten mit Lim besitzt. Ihr Auftauchen führt dazu, dass die Piratenbande noch einmal nach Memoria zurückkehrt. Dieser soll aber deutlich anders verlaufen.

Katsuaki Tsuzuki, der Produzent von One Piece Odyssey, hat auch noch einige Worte zur kommenden Erweiterung verloren:

Leider gibt es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin oder sonstige Eckdaten für den zusätzlichen Inhalt.