One Piece Odyssey: Neuer Trailer holt schmerzhafte Erinnerungen der Strohhüte wieder hoch

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series und lässt euch tief in die Gedankenwelten der Strohhutbande eintauchen. Im neuen Trailer geht es nach Marine Ford und Dressrosa.

Alternative Enden für Marine Ford und Dressrosa

Memoria ist ein Ort, der aus den Erinnerungen von Ruffy und seiner Piratenbande besteht. Die Crew muss in dieser emotional aufgeladenen Welt ihre verlorenen Kräfte wiedererlangen.

In früheren Trailern haben wir bereits gesehen, dass euch das Spiel nach Alabasta und Water Seven bringt. Wie bereits erwähnt dürft ihr euch auch auf Trips nach Dressrosa und zum Marine Ford freuen.

Besonders das Marine Ford liegt Ruffy sicher schwer auf dem Herzen, denn hier kämpfte der tapfere Pirat, um seinen Bruder, Portgas D. Ace, aus den Händen der Marine zu retten. In Dressrosa werden die Strohhüte auf De Flamingo treffen und kämpfen dabei Seite an Seite mit Sabo und Trafalgar Law.

Es gibt allerdings einen interessanten Twist, denn die Geschehnisse in Dressrosa und dem Marine Ford werden in Meoria anders ablaufen, als ihr es aus dem Manga oder der Serie kennt. Ein neues Ende der beiden Arcs ist also möglich.

Am Ende des Trailers stellt Bandai Namco noch einmal die Standard- und die Deluxe Edition von One Piece Odyssey vor. Bestellt ihr vor, erhaltet ihr zur Standard-Version ein Outfit-Set dazu. Die Deluxe-Version enthält außerdem das Sniper-King-Outfit, wietere kosmetische Items sowie 100.000 Berrys.