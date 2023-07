One Piece: Was sagt ihr zum neuen, drei Minuten langen Trailer der Netflix-Serie?

Am 22. Juli 1997 wurde der erste One Piece-Manga veröffentlicht. Zum diesjährigen Jubiläum hat Netflix den offiziellen Trailer für die Live-Action-Serie zu One Piece veröffentlicht.

Eiichirō Oda, der Schöpfer der Serie, hat außerdem einen persönlichen Brief an die Fans verfasst.

Drei Minuten Einblicke

In dem Brief teilt Oda-san seine Gedanken über die Serie, die Besetzung und die Arbeit der Filmcrew sowie Veränderungen gegenüber dem Manga.

Er betont, dass bei dieser Serie keine Kompromisse eingegangen wurden und dass ein enormer Aufwand in die Produktion gesteckt wurde. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich mit vollem Einsatz in ihre Rollen begeben, die Welt und die Kostüme wurden detailgetreu umgesetzt, und die Dialoge wurden sorgfältig ausgearbeitet, um die Essenz von One Piece in einer Realverfilmung einzufangen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Oda-san lobt außerdem die Leidenschaft und Hingabe des Produktionsteams und der Besetzung, die selbst große Fans von One Piece sind. Er freut sich darauf, dass ihre Arbeit endlich die weltweite Anerkennung erhalte, die sie verdient habe.

Es sei offensichtlich, wie sehr das Team seine Liebe zur Serie in dieses Projekt gesteckt habe, und er ist stolz darauf, Teil dieser aufregenden Realverfilmung zu sein.

Die Serie gibt am 31. August 2023 ihr Debüt auf Netflix.