One Piece Odyssey wird eines der ersten Spiele 2023: Release-Termin bestätigt

Das Veröffentlichungsdatum für One Piece Odyssey ist da. In einem neuen Trailer wurde der Termin für das Setzen der Piratensegel enthüllt.

Die frühe Möwe fängt den Fisch

Bereits am 13. Januar geht es los. Damit dürfte One Piece Odyssey eine der ersten größeren Veröffentlichungen im Jahr 2023 sein. Bestätigt wurde der Termin in einem frischen Trailer, der euch in drei Minuten mehr über die Geschichte und die Charaktere des japanischen Rollenspiels.

Die Strohhutbande verliert in diesem Abenteuer ihre Kräfte und so müssen Luffy, Nami, Chopper und Co. eine Weile ohne die Macht der Früchte klarkommen. Es gibt aber einen Weg ihre Kräfte wiederzuerlangen.

One Pice Odyssey soll Fans und Neulinge gleichermaßen ansprechen. Das Rollenspiel nutzt rundenbasierte Kämpfe und können in die Rolle von allen neun Strohhüten schlüpfen: Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook

Ab sofort könnt ihr das Spiel auch vorbestellen. Die Standard-Version enthält das Spiel, die Deluxe-Version stockt mit vielen Kosmetika, einem zusätzlichem Story-DLC und 100.000 Beeren auf. Vorbesteller erhalten ein paar Ressourcen in Form von Äpfeln, Gelees und Beeren sowie ein Outfit.

In der Limited Edition, die es nur im Store von Bandai Namco gibt, findet ihr zusätzlich eine exklusive Figur von Luffy und Lim sowie den Vorbesteller-Bonus.

One Pice Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 für PS4, PS5 und Xbox Series X sowie S.