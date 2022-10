Overwatch 2: Halloween-Event lädt euch ab heute zu einer gruseligen Koop-Mission ein

Ab heute lehrt euch Overwatch 2 das Gruseln. Also nicht so richtig, aber heute startet zumindest das Halloween-Event, das Junkersteins Rache erneut entfesselt und euch coole Gruselkostüme an die Hand gibt.

Nicht nur Reaper sucht euch ab heute heim

"Verdiene gruselige Kosmetika, schließe schaurige Koop-Missionen ab und erlebe das nächste Kapitel in der Junkensteins Rache-Saga", schreibt Blizzard. Das Event mit dem Namen Halloween Terror findet vom 25. Oktober bis zum 9. November statt und soll euch "nichts Saures, nur Süßes" bringen, heißt es im neuen Blogbeitrag.

In dieser Zeit steht euch der Modus "Junkensteins Rache: Zorn der Braut" zur Verfügung. Schon im alten Overwatch konntet ihr Modi der "Junkersteins Rache"-Serie spielen. So wie es aussieht, könnt ihr in der Koop-Mission diesmal hordenweise Roboter ausschalten. Details zum Modus sind allerdings nicht bekannt.

Noch mehr Süßes gibt es mit den vielen Belohnungen, die ihr für das Erledigen spezieller Missionen erhaltet. So gibt es bis zum 1. November Twitch-Drops, wie Werwolf Winston, für den ihr vier Stunden lang Streams schauen müsst. Ein passendes Spray gibt es schon ab zwei Stunden. Verfügbar sind diese gratis Grusel-Goodies für alle Plattformen.

Zusätzlich erhalten Kiriko und Junker Queen jeweils einen Halloween-Skin. Kiriko verkleidet sich mit ihrem Kostüm in eine Hexe während Junker Queen zur brutalen Henkerin wird - ja, noch brutaler als sie ohnehin schon ist. Einige ältere Halloween-Skins könnten möglicherweise für den Event-Zeitraum in den Shop zurückkehren. Zumindest sind euch der "Cursed Captain Reaper"-Skin und ein Waffenanhänger sicher, wenn ihr euch während des Events und spätestens bis zum Ende der Season einloggt.

Hier ist die Horror-Junker-Queen, die euch das Fürchten lehrt.

Dazu kommt noch das Doppel-XP-Wochenende vom 28. bis zum 31. Oktober 2022. Ihr könnt also gleichzeitig das Event spielen und euren Battle Pass schneller aufleveln - egal ob nun den kostenlosen oder die Premium-Version. So kommt ihr schneller an Kiriko oder einen tollen Skin.