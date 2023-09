Overwatch 2 lässt euch haufenweise Skins erspielen, denn der Shooter feiert

Zum einjährigen Jubiläum feiert Overwatch 2 drei Wochen lang. Am 9. Oktober 2022 erschien die Fortsetzung. Während des Events könnt ihr im Arcade-Spielmodus an wiederkehrenden Modi des Jahres teilnehmen und euch Credits für den Jubiläums-Shop verdienen.

Mit diesem Event blickt ihr auf ein Jahr Overwatch 2 zurück

Im zeitlich begrenzten Shop gibt es jede Menge Skins. Um diese freizuspielen, oder besser gesagt die Credits, gibt es jede der drei Wochen einen speziellen Arcade-Modus, in dem ihr punkten könnt.

In der ersten Woche könnt ihr euch im Winterwunderland eine Abkühlung mit Schneebällen gönnen oder im Kampf um den Olymp euren göttlichen Skill unter Beweis stellen. Hier stehen euch die Deathmatch oder Team-Deathmatch zur Verfügung.

Woche zwei bringt euch die Modi "Angriff", "Greifmari" und "Starwatch: Galaktische Rettung". Nehmt statische Zielpunkte ein, sammelt Pachimari von getöteten Feinden ein oder rettet direkt die gesamte Galaxie. Auswahl habt ihr hier genug.

Über Kirikos Schabernack dürft ihr euch in Woche 3 freuen.

Abschließend warten die "Sommerspiele" sowie "Schabernack und Magie" in der dritten Woche auf euch. Lúcioball und Winstons Beachvolleyball lassen euch an die warmen Sommertage zurückdenken, während ihr im magischen Schabernack-Modus eine Kiriko schnappen müsst, die sich in Alltagsgegenstände verwandeln kann.

Wer alle Herausforderungen des Events packt, erhält ganze 3.000 Overwatch-Credits. Diese könnt ihr im Jubiläums-Shop ausgeben oder für einen späteren Zeitpunkt sparen.

Das Event läuft ab sofort und bis zum 9. Oktober. Den temporären Shop mit speziellen Angeboten findet ihr noch bis zum 16. Oktober im Spiel.