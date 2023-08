Overwatch 2 Saison 6: Moira-Mains aufgepasst, der neue Support ist für euch!

Overwatch 2 bringt in Saison 6 gleich mehrere große Neuerungen. Nicht nur kommt ein neuer Support-Held, auch ein neuer Modus erblickt das Licht der Overwatch-Welt und die Story-Missionen erhalten ihren ersten Auftritt im Spiel.

Noch nie war eine Heilerin so "badass"

Über die neue Saison "Ivasion" haben die Entwickler von Blizzard auch in einem großen Gruppeninterview gesprochen. Zu meiner großen Freude und auch zur Freude aller, die in den hinunter in den ausgetrockneten Pool der Unterstützungshelden blicken, erscheint diesmal ein neuer Support-Held.

Die Rede ist von Illari, einer äußerst aggressiven Unterstützerin aus Peru, die eine Railgun mit Solar-Energie mit sich herumträgt. Mit Türmen kann sie aus der Distanz heilen, mit ihrer Ult fliegt sie in die Lüfte und wirft eine schwere Bombe auf die kleinen Feinde am Boden.

Sagt Hallo zu Illari, der neuen Unterstützerin in Overwatch 2.

Genau das soll Illari auch sein. Eine Option für alle DPS-Spieler, sich auch mal in die Rolle der Unterstützer zu trauen und eine Möglichkeit für alle treuen Support-Spieler auch mal viele Kills abzustauben und aggressiv zu spielen - falls ihr das nicht mit Moira sowieso schon tut.

Senior Hero Designer von Overwatch 2, Piero Herrera, erklärte, dass sich das Team Moira sogar im Speziellen angesehen hätte, um von ihr zu lernen und einen Unterstützer zu gestalten, der noch besser darin ist, Schaden auszuteilen, ohne dabei die Heilung zu vernachlässigen.

Die Entwickler nannten Illari sogar "badass". Nicht nur ihre Art ist knallhart, sie zeigt diesen Charakterzug auch in ihren Fähigkeiten - zum Spaß ist die Heldin nämlich nicht da.

Kann Illari also die Support-Rolle wieder attraktiver machen? Ich persönlich denke, ja. Gerade als jemand, der gerne Support spielt, aber auch gerne aktiv an den Kills beteiligt sein möchte, brauche ich jetzt keine Kompromisse mehr eingehen - oder mich zumindest nicht mehr rechtfertigen, wenn ich doch mal wieder mehr Schaden angerichtet als geheilt habe. Ups.

Der neue Modus kommt mir doch irgendwie bekannt vor - oder doch nicht?

Illari ist aber nicht der einzige spannende neue Inhalt in Overwatch 2. Der neue Modus Flashpoint, der stark an den PvP-Modus von Destiny 2 oder Halo Infinite erinnert, lässt euch verschiedene Punkte auf der Karte einnehmen. Nicht alle Flashpoints sind gleichzeitig aktiv, beginnend mit einem zentralen Punkt wird ein weiterer nach jeder erfolgreichen Einnahme freigeschaltet. Die Wahl fällt dabei auf einen zufällig ausgewählten Punkt.

Lead Level Designer Ryan Smith erklärt, dass sich das Team bei der Erstellung neuer Modi natürlich auch von der Konkurrenz inspirieren lässt. Der Modus selbst sei durch die zufällig und nacheinander aktiven Punkte aber weniger vorhersehbar.

Hier seht ihr, wie ein Spieler den Flashpoint in Overwatch 2 einnimmt.

Im Gegensatz zu den vielen anderen Modi in Overwatch 2 können Spieler nicht absehen, an welchen Orten es zu einem Kampf kommen wird, da die Eroberungspunkte wirklich von überall aus erreicht werden können.

"Es gibt eine Menge großartiger Momente, wenn ein Punkt aktiv wird, und da beide Teams versuchen, vor dem anderen dort anzukommen, gibt es immer wieder Kämpfe entlang dieser Route. Ohne diese Vorhersehbarkeit entsteht eine gewisse Frische und die Spieler können das zu ihrem Vorteil nutzen", so Smith.

Natürlich vergessen wir auch nicht, dass in Saison 6 auch die ersten Story-Missionen ins Spiel kommen, die ihr zusammen in einem Paket, mit einigen kosmetischen Artikeln, für 15 Euro kaufen könnt. Dass man die Missionen nicht ohne all den Schnickschnack für einen etwas niedrigeren Preis kaufen kann, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack.